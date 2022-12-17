https://sputniknews.com.tr/20221217/ankarada-donbass-icin-fotograf-sergisi-duzenlendi-1064696624.html

Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi

Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi

Rusya Kamu Odası üyesi ve St.Petersburg TV Kanalı direktörü Aleksandr Malkeviç'in “Özgürleştirilmiş topraklar: Bir görgü tanığının objektifinden savaş ve... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T13:52+0300

2022-12-17T13:52+0300

2022-12-17T13:52+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

donbass

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Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen etkinlikte Malkeviç tarafından Donbass olarak bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflarda Ukrayna ordusu tarafından yıllardır bombalamalar ve saldırılar altında bırakılan Donbass halkının acılarını yansıttığını ifade eden Malkeviç, "Donbass'ta yaşayan insanların zorluklarını ve onlara yapılan zulmü görüyoruz. Buna karşın rahat rahat oturamayız, o yüzden Donbass'ta yaşayan Rus halklarını savunuyoruz ve şimdi de savunmaya devam ediyoruz" dedi.

rusya

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rusya, türkiye, donbass