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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/ankarada-donbass-icin-fotograf-sergisi-duzenlendi-1064696624.html
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
Rusya Kamu Odası üyesi ve St.Petersburg TV Kanalı direktörü Aleksandr Malkeviç'in “Özgürleştirilmiş topraklar: Bir görgü tanığının objektifinden savaş ve... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T13:52+0300
2022-12-17T13:52+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
donbass
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Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen etkinlikte Malkeviç tarafından Donbass olarak bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflarda Ukrayna ordusu tarafından yıllardır bombalamalar ve saldırılar altında bırakılan Donbass halkının acılarını yansıttığını ifade eden Malkeviç, "Donbass'ta yaşayan insanların zorluklarını ve onlara yapılan zulmü görüyoruz. Buna karşın rahat rahat oturamayız, o yüzden Donbass'ta yaşayan Rus halklarını savunuyoruz ve şimdi de savunmaya devam ediyoruz" dedi.
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rusya, türkiye, donbass
rusya, türkiye, donbass

Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi

13:52 17.12.2022
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Rusya Kamu Odası üyesi ve St.Petersburg TV Kanalı direktörü Aleksandr Malkeviç'in “Özgürleştirilmiş topraklar: Bir görgü tanığının objektifinden savaş ve barış” adlı fotoğraf sergisi 16 Aralık'ta Ankara'da düzenlendi.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen etkinlikte Malkeviç tarafından Donbass olarak bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraflarda Ukrayna ordusu tarafından yıllardır bombalamalar ve saldırılar altında bırakılan Donbass halkının acılarını yansıttığını ifade eden Malkeviç, "Donbass'ta yaşayan insanların zorluklarını ve onlara yapılan zulmü görüyoruz. Buna karşın rahat rahat oturamayız, o yüzden Donbass'ta yaşayan Rus halklarını savunuyoruz ve şimdi de savunmaya devam ediyoruz" dedi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
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