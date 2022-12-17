Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı
Rusya Kamu Odası üyesi ve St.Petersburg TV Kanalı direktörü Aleksandr Malkeviç'in “Özgürleştirilmiş topraklar: Bir görgü tanığının objektifinden savaş ve barış” adlı fotoğraf sergisi 16 Aralık'ta Ankara'da düzenlendi.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen etkinlikte Malkeviç tarafından Donbass olarak bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.
Fotoğraflarda Ukrayna ordusu tarafından yıllardır bombalamalar ve saldırılar altında bırakılan Donbass halkının acılarını yansıttığını ifade eden Malkeviç, "Donbass'ta yaşayan insanların zorluklarını ve onlara yapılan zulmü görüyoruz. Buna karşın rahat rahat oturamayız, o yüzden Donbass'ta yaşayan Rus halklarını savunuyoruz ve şimdi de savunmaya devam ediyoruz" dedi.
Fotoğraflarda Ukrayna ordusu tarafından yıllardır bombalamalar ve saldırılar altında bırakılan Donbass halkının acılarını yansıttığını ifade eden Malkeviç, "Donbass'ta yaşayan insanların zorluklarını ve onlara yapılan zulmü görüyoruz. Buna karşın rahat rahat oturamayız, o yüzden Donbass'ta yaşayan Rus halklarını savunuyoruz ve şimdi de savunmaya devam ediyoruz" dedi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
Ankara'da Donbass için fotoğraf sergisi düzenlendi
© Sputnik / Turan Salcı