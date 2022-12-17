AK Partili Tunç: Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiirle, İmamoğlu’nun hakimlere hakaretini eş tutamayız

“Cumhurbaşkanımızın Siirt’te okuduğu şiirle İmamoğlu’nun hakimlere hakaretini eş tutamayız. Orada Cumhurbaşkanımız mağdurların mazlumların hakkını koruyan, insan haklarını koruyan, Siirt’te Ziya Gökalp’in ders kitaplarında yer alan şiirini okuduğu için hapsedildi ve 4 yıl İstanbul’u yaşanabilir hale getirdikten sonra hapse atıldı. Hapse atılırken insanlar gözyaşları ile uğurladılar. Ama burada bir suç söz konusu. Burada bir hakaret suçu söz konusu dolayısıyla bir halk savunuculuğu yok. Hakimlere bir hakaret var. Bu hakaretin de mahkeme tarafından suç teşkil edildiğine yönelik bir karar var. Bu karar da kesin bir karar değil. İstinafı ve temyizi var. Burada süreçleri tamamlamadan mağduriyet varmış gibi hatta bu mağduriyeti bayram gibi nasıl kutluyorsunuz. Milletimizin neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve gözlemliyor. Bunun cevabını da yeri geldiğinde verir”.