https://sputniknews.com.tr/20221217/ak-partili-celikten-ekrem-imamoglu-aciklamasi-1064703762.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden, Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini söyleyemez. Bu sadece... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T17:08+0300

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politika

ömer çelik

ekrem imamoğlu

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da havalimanında yaptığı açıklamada, "O gün sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yürütülen tartışmalar başka birilerinin adaylığı ilgili tartışmalara dönüşmüş gibisinden yaklaşım sergilediler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Bu gidişle bunların (6'lı masa) adaylarını ilan etmeleri 2023'teki haziran seçimleri sonrasına kalabilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi hikayesi özgün mücadeleler üzere kurulu ve bedeli ödenmiş bir hikayedir. HHiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden, Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini söyleyemez. Bu sadece taklitçilik olur" ifadelerine yer verdi.Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: Eski vesayet artığı bir yaklaşımın neticesidir. Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ve partimizin adını yasakçı olarak yazamaz. Cumhurbaşkanmız ve partimiz ve siyasi kumpasla yan yana getirilemez.Diyorlar ki; AK Parti kendisini mağdur gibi gösteriliyor. Sizin bizi mağdur edecek bir siyasi kapasiteniz yok. Adı geçen adayları ister üst üste yazsınlar ister sağdan sola, ister toplasınlar, çarpsınlar bizim için fark etmez. Biz yolumuza devam ediyoruz. Son tahlilde millet kararını verecek. Sandık ne derse millet ne derse o olacak.Bizim adımızı bunların bahsettiği komplolarla anılması söz konusu değildir. Bundan sonrasında da adaylarını belirleyeceklerse belirlesinler. Bunların aday belirlemeleri 2023 seçimlerinin sonlarında olabilir. Kendi kararlarını kendileri versinler. Bizim için hiç fark etmez. Biz demokratik yarışı sürdüreceğiz.

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ömer çelik, ekrem imamoğlu