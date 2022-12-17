https://sputniknews.com.tr/20221217/ahmet-hakan-hakaret-davalarindan-siyasi-yasak-cezasi-cikarilsin-1064693771.html

Ahmet Hakan: 'Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın'

Ahmet Hakan: 'Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hapsi istenmesi... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T08:56+0300

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politika

ahmet hakan

ekrem imamoğlu

yasak

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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“Ahmak’tan siyasi yasak çıkabilmesi çok korkunç, tam bir saçmalık bu” diyen Hakan, Meclis’e “Hakaret davalarından ‘siyasi yasak’ cezası çıkarılsın. Meclis, bu konuda adım atsın” çağrısında bulundu.Hakaret davasından siyasi yasak çıkabilmesini ülkenin geleceği açısından da endişe verici olduğunu ifade eden Hakan, “Bugün olanın yarın da olmamasının bir garantisi yok ki. Yarın da başka bir hakaret davasına yaslanılarak siyaset mühendisliği yapılabilir” diye uyardı.

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2022

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Sputnik Türkiye

ahmet hakan, ekrem imamoğlu, yasak, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)