https://sputniknews.com.tr/20221217/ahmet-hakan-hakaret-davalarindan-siyasi-yasak-cezasi-cikarilsin-1064693771.html
Ahmet Hakan: 'Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın'
Ahmet Hakan: 'Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın'
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hapsi istenmesi... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:57+0300
politika
ahmet hakan
ekrem imamoğlu
yasak
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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“Ahmak’tan siyasi yasak çıkabilmesi çok korkunç, tam bir saçmalık bu” diyen Hakan, Meclis’e “Hakaret davalarından ‘siyasi yasak’ cezası çıkarılsın. Meclis, bu konuda adım atsın” çağrısında bulundu.Hakaret davasından siyasi yasak çıkabilmesini ülkenin geleceği açısından da endişe verici olduğunu ifade eden Hakan, “Bugün olanın yarın da olmamasının bir garantisi yok ki. Yarın da başka bir hakaret davasına yaslanılarak siyaset mühendisliği yapılabilir” diye uyardı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, ekrem imamoğlu, yasak, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet hakan, ekrem imamoğlu, yasak, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Ahmet Hakan: 'Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın'
08:56 17.12.2022 (güncellendi: 08:57 17.12.2022) Abone ol
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hapsi istenmesi ve hakkında siyasi yasak kararı verilmesini eleştirdi.
“Ahmak’tan siyasi yasak çıkabilmesi çok korkunç, tam bir saçmalık bu”
diyen Hakan, Meclis’e “Hakaret davalarından ‘siyasi yasak’ cezası çıkarılsın. Meclis, bu konuda adım atsın” çağrısında bulundu
.
Hakaret davasından siyasi yasak çıkabilmesini ülkenin geleceği açısından da endişe verici olduğunu ifade eden Hakan, “Bugün olanın yarın da olmamasının bir garantisi yok ki. Yarın da başka bir hakaret davasına yaslanılarak siyaset mühendisliği yapılabilir” diye uyardı.