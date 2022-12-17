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https://sputniknews.com.tr/20221217/abdde-bu-yil-havalimanlarinda-6-bin-301-atesli-silah-ele-gecirildi-1064711373.html
ABD'de bu yıl havalimanlarında 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi
ABD'de bu yıl havalimanlarında 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi
ABD'de, havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildiği bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T23:11+0300
2022-12-17T23:11+0300
dünya
abd
havalimanı
silah
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ABD Ulaşım Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, bu yıl havalimanı güvenlik kontrol noktalarında ele geçirilen ateşli silah sayısının, bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Geçen yıl bu sayı 5 bin 972 idi.Açıklamada, el konulan ateşli silahların yüzde 88'inin dolu olduğu kaydedildi.ABD'de hava yolunu kullanan yolcular, ateşli silahlarını boş olması kaydıyla bagaj valizlerine koyabiliyor. Yolcular, taşıma ruhsatları olsa bile silahlarını el veya kabin bagajlarında bulunduramıyor.Ülkede el bagajlarında silah bulunduranlara uygulanan ceza, 13 bin 910 dolardan 14 bin 950 dolara yükseltilmişti.
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abd, havalimanı, silah
abd, havalimanı, silah

ABD'de bu yıl havalimanlarında 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi

23:11 17.12.2022
© REUTERS / Chris HelgrenABD - havaalanı - yolcu uçağı
ABD - havaalanı - yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© REUTERS / Chris Helgren
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ABD'de, havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildiği bildirildi.
ABD Ulaşım Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, bu yıl havalimanı güvenlik kontrol noktalarında ele geçirilen ateşli silah sayısının, bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Geçen yıl bu sayı 5 bin 972 idi.
Açıklamada, el konulan ateşli silahların yüzde 88'inin dolu olduğu kaydedildi.
ABD'de hava yolunu kullanan yolcular, ateşli silahlarını boş olması kaydıyla bagaj valizlerine koyabiliyor. Yolcular, taşıma ruhsatları olsa bile silahlarını el veya kabin bagajlarında bulunduramıyor.
Ülkede el bagajlarında silah bulunduranlara uygulanan ceza, 13 bin 910 dolardan 14 bin 950 dolara yükseltilmişti.
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