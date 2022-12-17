https://sputniknews.com.tr/20221217/abdde-bu-yil-havalimanlarinda-6-bin-301-atesli-silah-ele-gecirildi-1064711373.html

ABD'de bu yıl havalimanlarında 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi

ABD'de bu yıl havalimanlarında 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi

ABD'de, havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildiği bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T23:11+0300

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ABD Ulaşım Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, bu yıl havalimanı güvenlik kontrol noktalarında ele geçirilen ateşli silah sayısının, bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Geçen yıl bu sayı 5 bin 972 idi.Açıklamada, el konulan ateşli silahların yüzde 88'inin dolu olduğu kaydedildi.ABD'de hava yolunu kullanan yolcular, ateşli silahlarını boş olması kaydıyla bagaj valizlerine koyabiliyor. Yolcular, taşıma ruhsatları olsa bile silahlarını el veya kabin bagajlarında bulunduramıyor.Ülkede el bagajlarında silah bulunduranlara uygulanan ceza, 13 bin 910 dolardan 14 bin 950 dolara yükseltilmişti.

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