https://sputniknews.com.tr/20221217/22-yasindaki-nba-oyuncusu-emeklilik-karari-aldi-1064695049.html

22 yaşındaki NBA oyuncusu emeklilik kararı aldı

22 yaşındaki NBA oyuncusu emeklilik kararı aldı

2020 yılında Dallas Mavericks tarafından draft edilen ve NBA'e ilk adımını atan 22 yaşındaki Tyrell Terry, emeklilik kararı aldığını açıkladı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

tyrell terry

nba

emeklilik

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararını duyuran Tyrell Terry, "Bugün karakterimin büyük kısmını inşa eden oyundan ayrılma kararı aldım. Bir yandan inanılmaz zaferlere, olağanüstü anılara ve hayatım boyunca yanımda olacak arkadaşlıklar edinirken, aynı zamanda hayatımın en kara anlarını da yaşadım. Bu oyun beni yaratırken aynı zamanda yok etmeye başladı."Mide bulantılarıyla uyanmaya başladım"Göğsüme oturan ve taşıyabileceğimden çok daha ağır olan bir taş yüzünden normal şekilde nefes almakta zorlanmaya ve mide bulantılarıyla uyanmaya başladım. Bu sporun bana açtığı her kapı için minnettar olsam da bende inanılmaz bir kaygı yaratıyor ve artık aşık olmadığım bir şey için bu mücadeleye devam edemem.Kimileri için harcanmış bir yetenek olarak görüleceğim. Basketbol açısından bu doğru olsa da hayattaki en büyük başarıları sağlayan şeyler de büyük başarısızlıklardır. Benim için dış dünya çok daha fazlası ve bunları keşfetmek için heyecanlanıyorum. Basketbol dışındaki kimliğimi bulmak için heyecanlı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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tyrell terry, nba, emeklilik