https://sputniknews.com.tr/20221216/zaharova-washington-abd-afrika-zirvesinde-esit-diyalog-kurmakta-aciz-oldugunu-yine-daha-gosterdi-1064682434.html

Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi

Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD-Afrika zirvesinde Rusya ve Çin karşıtı açıklamalarda bulunan ABD'nin eşit diyalog ve adil rekabetten aciz... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T22:07+0300

2022-12-16T22:07+0300

2022-12-16T22:07+0300

dünya

afrika

abd

rusya

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3626e404aa907c170c8821bf8a4cf3b.jpg

Zaharova, “Washington, eşit diyalog ve adil rekabet konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor ve Afrika ülkelerinin seçme özgürlüğüne sahip olduklarına dair açıklamaları da çifte standartlarına tanıklık ediyor” dedi.Rusya ile herhangi bir işbirliği için toplu ceza öngören ‘Rusya'nın Afrika'daki Kötü Amaçlı Faaliyetlerine Karşı Mücadele’ yasasının bunun en iyi örneği olduğunu belirten Zaharova, “Temel siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanması, haksız rekabete ve Batı gündeminin diğer ülkelere kaba bir biçimde dayatılmasına işaret ediyor” diye konuştu.Zaharova, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “Rusya, mali desteği sona erdirme tehdidi de dahil olmak üzere Batı'dan gelen muazzam baskıya rağmen, öncelikle Ukrayna çevresindeki durum bağlamında bağımsız bir tutum alan Afrikalı dostlarıyla dayanışmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova’nın devletlerin cezalandırılma korkusu olmadan siyasi ve ekonomik ortaklarını seçme, kendi değerlerini ve medeniyetsel gelişim yolunu takip etme hakkını savunduğunu vurgulayarak, “Rusya, cezai tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar olmadan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeden dürüst, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit derecede işbirliği öneriyor” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, abd, rusya, mariya zaharova