Türkiye
SON DAKİKA I TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221216/zaharova-washington-abd-afrika-zirvesinde-esit-diyalog-kurmakta-aciz-oldugunu-yine-daha-gosterdi-1064682434.html
Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi
Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD-Afrika zirvesinde Rusya ve Çin karşıtı açıklamalarda bulunan ABD'nin eşit diyalog ve adil rekabetten aciz... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:07+0300
2022-12-16T22:07+0300
dünya
afrika
abd
rusya
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3626e404aa907c170c8821bf8a4cf3b.jpg
Zaharova, “Washington, eşit diyalog ve adil rekabet konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor ve Afrika ülkelerinin seçme özgürlüğüne sahip olduklarına dair açıklamaları da çifte standartlarına tanıklık ediyor” dedi.Rusya ile herhangi bir işbirliği için toplu ceza öngören ‘Rusya'nın Afrika'daki Kötü Amaçlı Faaliyetlerine Karşı Mücadele’ yasasının bunun en iyi örneği olduğunu belirten Zaharova, “Temel siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanması, haksız rekabete ve Batı gündeminin diğer ülkelere kaba bir biçimde dayatılmasına işaret ediyor” diye konuştu.Zaharova, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “Rusya, mali desteği sona erdirme tehdidi de dahil olmak üzere Batı'dan gelen muazzam baskıya rağmen, öncelikle Ukrayna çevresindeki durum bağlamında bağımsız bir tutum alan Afrikalı dostlarıyla dayanışmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova’nın devletlerin cezalandırılma korkusu olmadan siyasi ve ekonomik ortaklarını seçme, kendi değerlerini ve medeniyetsel gelişim yolunu takip etme hakkını savunduğunu vurgulayarak, “Rusya, cezai tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar olmadan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeden dürüst, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit derecede işbirliği öneriyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_0539741e3029bf063c39b3329cdb530b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, abd, rusya, mariya zaharova
afrika, abd, rusya, mariya zaharova

Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi

22:07 16.12.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD-Afrika zirvesinde Rusya ve Çin karşıtı açıklamalarda bulunan ABD'nin eşit diyalog ve adil rekabetten aciz olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Zaharova, “Washington, eşit diyalog ve adil rekabet konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor ve Afrika ülkelerinin seçme özgürlüğüne sahip olduklarına dair açıklamaları da çifte standartlarına tanıklık ediyor” dedi.
Rusya ile herhangi bir işbirliği için toplu ceza öngören ‘Rusya'nın Afrika'daki Kötü Amaçlı Faaliyetlerine Karşı Mücadele’ yasasının bunun en iyi örneği olduğunu belirten Zaharova, “Temel siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanması, haksız rekabete ve Batı gündeminin diğer ülkelere kaba bir biçimde dayatılmasına işaret ediyor” diye konuştu.
Zaharova, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “Rusya, mali desteği sona erdirme tehdidi de dahil olmak üzere Batı'dan gelen muazzam baskıya rağmen, öncelikle Ukrayna çevresindeki durum bağlamında bağımsız bir tutum alan Afrikalı dostlarıyla dayanışmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova’nın devletlerin cezalandırılma korkusu olmadan siyasi ve ekonomik ortaklarını seçme, kendi değerlerini ve medeniyetsel gelişim yolunu takip etme hakkını savunduğunu vurgulayarak, “Rusya, cezai tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar olmadan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeden dürüst, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit derecede işbirliği öneriyor” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала