https://sputniknews.com.tr/20221216/zaharova-washington-abd-afrika-zirvesinde-esit-diyalog-kurmakta-aciz-oldugunu-yine-daha-gosterdi-1064682434.html
Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi
Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD-Afrika zirvesinde Rusya ve Çin karşıtı açıklamalarda bulunan ABD'nin eşit diyalog ve adil rekabetten aciz... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:07+0300
2022-12-16T22:07+0300
2022-12-16T22:07+0300
dünya
afrika
abd
rusya
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3626e404aa907c170c8821bf8a4cf3b.jpg
Zaharova, “Washington, eşit diyalog ve adil rekabet konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor ve Afrika ülkelerinin seçme özgürlüğüne sahip olduklarına dair açıklamaları da çifte standartlarına tanıklık ediyor” dedi.Rusya ile herhangi bir işbirliği için toplu ceza öngören ‘Rusya'nın Afrika'daki Kötü Amaçlı Faaliyetlerine Karşı Mücadele’ yasasının bunun en iyi örneği olduğunu belirten Zaharova, “Temel siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanması, haksız rekabete ve Batı gündeminin diğer ülkelere kaba bir biçimde dayatılmasına işaret ediyor” diye konuştu.Zaharova, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “Rusya, mali desteği sona erdirme tehdidi de dahil olmak üzere Batı'dan gelen muazzam baskıya rağmen, öncelikle Ukrayna çevresindeki durum bağlamında bağımsız bir tutum alan Afrikalı dostlarıyla dayanışmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova’nın devletlerin cezalandırılma korkusu olmadan siyasi ve ekonomik ortaklarını seçme, kendi değerlerini ve medeniyetsel gelişim yolunu takip etme hakkını savunduğunu vurgulayarak, “Rusya, cezai tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar olmadan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeden dürüst, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit derecede işbirliği öneriyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_0539741e3029bf063c39b3329cdb530b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, abd, rusya, mariya zaharova
afrika, abd, rusya, mariya zaharova
Zaharova: Washington, ABD-Afrika zirvesinde eşit diyalog kurmakta aciz olduğunu yine daha gösterdi
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD-Afrika zirvesinde Rusya ve Çin karşıtı açıklamalarda bulunan ABD'nin eşit diyalog ve adil rekabetten aciz olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Zaharova, “Washington, eşit diyalog ve adil rekabet konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor ve Afrika ülkelerinin seçme özgürlüğüne sahip olduklarına dair açıklamaları da çifte standartlarına tanıklık ediyor” dedi.
Rusya ile herhangi bir işbirliği için toplu ceza öngören ‘Rusya'nın Afrika'daki Kötü Amaçlı Faaliyetlerine Karşı Mücadele’ yasasının bunun en iyi örneği olduğunu belirten Zaharova, “Temel siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanması, haksız rekabete ve Batı gündeminin diğer ülkelere kaba bir biçimde dayatılmasına işaret ediyor” diye konuştu.
Zaharova, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, “Rusya, mali desteği sona erdirme tehdidi de dahil olmak üzere Batı'dan gelen muazzam baskıya rağmen, öncelikle Ukrayna çevresindeki durum bağlamında bağımsız bir tutum alan Afrikalı dostlarıyla dayanışmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova’nın devletlerin cezalandırılma korkusu olmadan siyasi ve ekonomik ortaklarını seçme, kendi değerlerini ve medeniyetsel gelişim yolunu takip etme hakkını savunduğunu vurgulayarak, “Rusya, cezai tedbirler ve tek taraflı yaptırımlar olmadan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeden dürüst, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit derecede işbirliği öneriyor” dedi.