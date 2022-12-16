https://sputniknews.com.tr/20221216/zaharova-abd-yolunu-bulsaydi-rusyayi-yok-etme-calismalarina-baslardi-1064676257.html
Zaharova: ABD yolunu bulsaydı Rusya’yı yok etme çalışmalarına başlardı
Zaharova: ABD yolunu bulsaydı Rusya’yı yok etme çalışmalarına başlardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya’yı yok etmenin veya bu dünyadaki her şeyi ele geçirmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yapmaya... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:33+0300
2022-12-16T17:33+0300
2022-12-16T17:33+0300
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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden çıkarılmasının mümkün olmadığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “Rusya’yı yok etmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yapmaya başlarlardı. Tüm petrolü, doğalgazı, altını, elmasları, içme suyunu ve dünyadaki her şeyi ele geçirmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yaparlardı. Evreni ele geçirmenin bir yolu olsaydı buna da hemen başlarlardı. Böyle bir yol yok çok şükür. Yoksa hemen tüm bunlara başlarlardı” diye yazdı.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne katılımını sona erdirmenin bir yolu olsaydı, ABD bunu hemen kullanırdı” ifadelerini kullanmıştı. Şu anda böyle bir fırsat görmediklerini belirten Jean-Pierre, bu nedenle Rusya’yı uluslararası platformlarda izole etmeye çalışacaklarını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-avusturya-basbakan-yardimcisi-merkel-kievin-rusya-ile-bir-savasa-hazirlandigini-teyit-etti-1064597189.html
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mariya zaharova, rusya, abd, karine jean-pierre
Zaharova: ABD yolunu bulsaydı Rusya’yı yok etme çalışmalarına başlardı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya’yı yok etmenin veya bu dünyadaki her şeyi ele geçirmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yapmaya başlayacağını söyledi.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden çıkarılmasının mümkün olmadığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, “Rusya’yı yok etmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yapmaya başlarlardı. Tüm petrolü, doğalgazı, altını, elmasları, içme suyunu ve dünyadaki her şeyi ele geçirmenin bir yolu olsaydı, bunu hemen yaparlardı. Evreni ele geçirmenin bir yolu olsaydı buna da hemen başlarlardı. Böyle bir yol yok çok şükür. Yoksa hemen tüm bunlara başlarlardı” diye yazdı.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne katılımını sona erdirmenin bir yolu olsaydı, ABD bunu hemen kullanırdı” ifadelerini kullanmıştı. Şu anda böyle bir fırsat görmediklerini belirten Jean-Pierre, bu nedenle Rusya’yı uluslararası platformlarda izole etmeye çalışacaklarını kaydetmişti.