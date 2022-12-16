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https://sputniknews.com.tr/20221216/uzman-ve-basogretmenlik-kesin-sinav-sonuclari-aciklandi--1064677284.html
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı

Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı

18:19 16.12.2022
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları da açıklandı.
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