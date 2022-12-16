https://sputniknews.com.tr/20221216/uzman-ve-basogretmenlik-kesin-sinav-sonuclari-aciklandi--1064677284.html
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T18:19+0300
2022-12-16T18:19+0300
2022-12-16T18:19+0300
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milli eğitim bakanlığı
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
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Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları da açıklandı.