Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı

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Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları da açıklandı.