https://sputniknews.com.tr/20221216/ukraynanin-bir-dizi-kentinde-yeni-patlama-ve-enerji-kesintileri-yasandi-1064658140.html
Ukrayna’nın bir dizi kentinde yeni patlama ve enerji kesintileri yaşandı
Ukrayna’nın bir dizi kentinde yeni patlama ve enerji kesintileri yaşandı
Ukrayna’da başkent Kiev, Harkov ve Dnepropetrovks bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu ve enerji kesintileri yaşandığı belirtildi. Ukrayna’nın pek çok... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:04+0300
2022-12-16T12:04+0300
2022-12-16T12:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
harkov
vitaliy kliçko
elektrik
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062888453_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_d5cf084c01a6a1d12270f6e66312de95.jpg
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko kentin bir dizi kesiminde yaşanan patlamaların ardından Kiev metrosunun çalışmasının durdurulduğunu ve burasının sığınak olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Kliçko, başkentte hava savunma sistemlerinin çalıştığını da ekledi.Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov da patlamaların ardından kentin tamamında enerji kesintisi yaşandığını belirtti.Ukrayna’nın Poltovskaya bölgesindeki Kremençug yerleşim yerindeyse kentin elektrik tedarik ve ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığı kaydediliyor.Bunun yanında, ülkenin Dnepropetrovsk ve Kirovoy Rog yerleşim yerlerinde de yerel yöneticiler, roket saldırıları yüzünden ısınma sistemlerinin çalışmaz hâle gelmesi nedeniyle halka pencerelerini kapalı tutma ve mevcut ısıyı eve hapsetme yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kentlerine bugün hava saldırıları düzenlendiğini henüz doğrulamadı. Bununla beraber Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri 10 Ekim’den beri Ukrayna’nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun karar merkezlerine hava saldırıları düzenlediklerini açıklıyor. Söz konusu hava saldırıları, Ukrayna gizli servislerinin Kırım Köprüsü’ne saldırı düzenlemelerini izledi.
ukrayna
kiev
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062888453_54:0:1147:820_1920x0_80_0_0_90cd7e581554f4adc1812ba04cb06990.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, kiev, harkov, vitaliy kliçko, elektrik, elektrik kesintisi
ukrayna, kiev, harkov, vitaliy kliçko, elektrik, elektrik kesintisi
Ukrayna’nın bir dizi kentinde yeni patlama ve enerji kesintileri yaşandı
12:04 16.12.2022 (güncellendi: 12:05 16.12.2022) Abone ol
Ukrayna’da başkent Kiev, Harkov ve Dnepropetrovks bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu ve enerji kesintileri yaşandığı belirtildi. Ukrayna’nın pek çok yerleşim yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdikleri kaydedildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko kentin bir dizi kesiminde yaşanan patlamaların ardından Kiev metrosunun çalışmasının durdurulduğunu ve burasının sığınak olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Kliçko, başkentte hava savunma sistemlerinin çalıştığını da ekledi.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov da patlamaların ardından kentin tamamında enerji kesintisi yaşandığını belirtti.
Ukrayna’nın Poltovskaya bölgesindeki Kremençug yerleşim yerindeyse kentin elektrik tedarik ve ısıtma sistemlerinin devre dışı kaldığı kaydediliyor.
Bunun yanında, ülkenin Dnepropetrovsk ve Kirovoy Rog yerleşim yerlerinde de yerel yöneticiler, roket saldırıları yüzünden ısınma sistemlerinin çalışmaz hâle gelmesi nedeniyle halka pencerelerini kapalı tutma ve mevcut ısıyı eve hapsetme yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kentlerine bugün hava saldırıları düzenlendiğini henüz doğrulamadı. Bununla beraber Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri 10 Ekim’den beri Ukrayna’nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun karar merkezlerine hava saldırıları düzenlediklerini açıklıyor. Söz konusu hava saldırıları, Ukrayna gizli servislerinin Kırım Köprüsü’ne saldırı düzenlemelerini izledi.