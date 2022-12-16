https://sputniknews.com.tr/20221216/trumpin-onemli-duyuru-yapacagim-dedigi-aciklama-dijital-ticari-kart-cikti-1064650933.html

Trump'ın 'önemli duyuru yapacağım' dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı

Trump'ın 'önemli duyuru yapacağım' dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün 'önemli bir duyuru' yapacağını söylediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıkladı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T05:00+0300

2022-12-16T05:00+0300

2022-12-16T05:00+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

kart

sosyal medya

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Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın" ifadesini kullandı.Biden'dan göndermeTrump’ın paylaşımına sosyal medyadan 'çocukça' olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, 'önemli duyuruları' olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.'Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var'Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 'büyük bir duyuru' yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı.Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor.

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abd, donald trump, joe biden, kart, sosyal medya, фото