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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmayacağını açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T16:54+0300
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spor
fenerbahçe
trabzonspor
derbi
maç
seyircisiz maç
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşti.Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası A Riski kategorisinde değerlendirildi. Karara göre Fenerbahçe taraftarları geçen yıl olduğu gibi mücadeleyi stadyumda izleyemeyecek.
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fenerbahçe, trabzonspor, derbi, maç, seyircisiz maç
fenerbahçe, trabzonspor, derbi, maç, seyircisiz maç

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı

16:54 16.12.2022
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmayacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası A Riski kategorisinde değerlendirildi. Karara göre Fenerbahçe taraftarları geçen yıl olduğu gibi mücadeleyi stadyumda izleyemeyecek.
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