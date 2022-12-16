https://sputniknews.com.tr/20221216/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-iade-davasi-ertelendi-1064665728.html

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade davası ertelendi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade davası ertelendi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:34+0300

2022-12-16T14:34+0300

2022-12-16T14:34+0300

yaşam

thodex

dava

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Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi.Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.Özer ise 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

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thodex, dava