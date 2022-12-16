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SON DAKİKA I TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

22:51 16.12.2022 (güncellendi: 23:06 16.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.
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