https://sputniknews.com.tr/20221216/tbmm-genel-kurulunda-2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanun-teklifi-kabul-edildi-1064684007.html
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:51+0300
2022-12-16T22:51+0300
2022-12-16T23:06+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
22:51 16.12.2022 (güncellendi: 23:06 16.12.2022) Abone ol
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.