https://sputniknews.com.tr/20221216/tbf-disiplin-kurulu-hakem-ersan-kartalin-lisansini-iptal-etti-1064646634.html

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

tbf

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

hakem

ceza

iptal

erşan kartal

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TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla hakem Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

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tbf, türkiye basketbol federasyonu (tbf), hakem, ceza, iptal, erşan kartal