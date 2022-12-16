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TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti
TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T00:03+0300
2022-12-16T00:03+0300
spor
tbf
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
hakem
ceza
iptal
erşan kartal
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TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla hakem Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221205/basketbol-super-liginde-olayli-mac-tribunler-bosaltildi-1064224460.html
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tbf, türkiye basketbol federasyonu (tbf), hakem, ceza, iptal, erşan kartal
tbf, türkiye basketbol federasyonu (tbf), hakem, ceza, iptal, erşan kartal

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

00:03 16.12.2022
© AATürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla hakem Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.
Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.
Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı. Polisler tribünü boşalttı, maça seyircisiz devam edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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Basketbol Süper Ligi'nde olaylı maç: Tribünler boşaltıldı
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