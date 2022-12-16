Sürücü kurslarına yeni yıl itibarıyla zam geliyor: B sınıfı ehliyet için 8 bin lira ödenecek

"Yeni yıla kadar öğrenci adaylarımız bayağı yoğundu. Sebebi de her yılbaşı itibariyle fiyatlarımızı yeniliyoruz. Harçlar değişiyor. Bu sebeple yoğunluk yaşadık. Bundan sonra aralık dönemi de doldu, bütün kurumlarımız gruplarını doldurdu. Bundan sonraki kayıtlarımız ocak ayı için yapıyoruz. Ocak'ta tabii malum yeni fiyat ve yeni harç miktarlarıyla kaydolacak arkadaşlarımız. B sınıfı sürücü kursu ehliyeti 4 bin 850 liraydı. Şimdi 8 bin lira oldu. Bizde her araç için ehliyet sınavları var. Ancak B sınıfı yoğunlukta olduğu için B sınıfını örnek verdim. Bu kadar maliyet artışının yanında sürücü kursu da yaşamak, sağlıklı hizmet verebilmek için bu fiyatı uygulamak zorunda kalıyoruz.”