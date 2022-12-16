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https://sputniknews.com.tr/20221216/soci-ile-turkiye-arasinda-feribot-seferleri-2023te-baslayacak-1064668897.html
Soçi ile Türkiye arasında feribot seferleri 2023'te başlayacak
Soçi ile Türkiye arasında feribot seferleri 2023'te başlayacak
Soçi ile Türkiye arasında feribot seferlerinin 2023'te başlatılmasının planlandığı açıklandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:20+0300
2022-12-16T15:20+0300
dünya
soçi
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rusya
feribot
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Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, gazetecilere demecinde Soçi ile Türkiye arasındaki feribot seferlerinin 2023 yılında başlatılmasının planlandığını söyledi.Vladimirov, “Feribotlarda, minibüsler, otomobiller ve turist otobüsleri olacak. Bu yön talep görüyor, ilgili çalışmalar başladı. 2023'te faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.Daha önce Rusya ve Türkiye, İstanbul ve Soçi limanları arasındaki deniz yolcu seferlerinin geliştirilmesiyle ilgilendiklerini açıklamıştı.Hava, deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığında işbirliği konularının ele alan taraflar, feribot seferlerine olan ilgilerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-erdoganin-turkiye-suriye-rusya-liderlerinin-uclu-gorusmesi-dusuncesine-olumlu-bakiyoruz---1064657303.html
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soçi, türkiye, rusya, feribot
soçi, türkiye, rusya, feribot

Soçi ile Türkiye arasında feribot seferleri 2023'te başlayacak

15:20 16.12.2022
© AAGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Soçi ile Türkiye arasında feribot seferlerinin 2023'te başlatılmasının planlandığı açıklandı.
Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, gazetecilere demecinde Soçi ile Türkiye arasındaki feribot seferlerinin 2023 yılında başlatılmasının planlandığını söyledi.
Vladimirov, “Feribotlarda, minibüsler, otomobiller ve turist otobüsleri olacak. Bu yön talep görüyor, ilgili çalışmalar başladı. 2023'te faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.
Daha önce Rusya ve Türkiye, İstanbul ve Soçi limanları arasındaki deniz yolcu seferlerinin geliştirilmesiyle ilgilendiklerini açıklamıştı.
Hava, deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığında işbirliği konularının ele alan taraflar, feribot seferlerine olan ilgilerini dile getirmişti.
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