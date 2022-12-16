https://sputniknews.com.tr/20221216/soci-ile-turkiye-arasinda-feribot-seferleri-2023te-baslayacak-1064668897.html

Soçi ile Türkiye arasında feribot seferleri 2023'te başlayacak

Soçi ile Türkiye arasında feribot seferleri 2023'te başlayacak

Soçi ile Türkiye arasında feribot seferlerinin 2023'te başlatılmasının planlandığı açıklandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T15:20+0300

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Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, gazetecilere demecinde Soçi ile Türkiye arasındaki feribot seferlerinin 2023 yılında başlatılmasının planlandığını söyledi.Vladimirov, “Feribotlarda, minibüsler, otomobiller ve turist otobüsleri olacak. Bu yön talep görüyor, ilgili çalışmalar başladı. 2023'te faaliyete geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.Daha önce Rusya ve Türkiye, İstanbul ve Soçi limanları arasındaki deniz yolcu seferlerinin geliştirilmesiyle ilgilendiklerini açıklamıştı.Hava, deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığında işbirliği konularının ele alan taraflar, feribot seferlerine olan ilgilerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-erdoganin-turkiye-suriye-rusya-liderlerinin-uclu-gorusmesi-dusuncesine-olumlu-bakiyoruz---1064657303.html

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