https://sputniknews.com.tr/20221216/sirbistan-guvenlik-guclerinin-kosovaya-konuslandirilmasi-icin-kfora-talepte-bulunacak-1064647382.html

Sırbistan, güvenlik güçlerinin Kosova'ya konuşlandırılması için KFOR'a talepte bulunacak

Sırbistan, güvenlik güçlerinin Kosova'ya konuşlandırılması için KFOR'a talepte bulunacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yarın, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T00:21+0300

2022-12-16T00:21+0300

2022-12-16T00:21+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

kosova

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Vucic, başkent Belgrad'daki kabine toplantısının ardından Sırbistan Radyo ve Televizyonu'na, son günlerde Kosova ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükselen tansiyona ilişkin konuşan Vucic, "KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması talebi kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Bu akşam elektronik posta, yarın da KFOR komutanına şahsen talepte bulunacağız." dedi.Vucic, kararın gerginliği azaltacağına inandığını ifade ederek, "Kosovalı Sırpların korunması ve sınır geçişlerindeki kontrolün sağlanması adına önemli olduğu kanaatindeyim. Ancak duyduğumuz şeylerden sonra talebin kabul edileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin kendileri için kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Vucic, "Başka her şey hakkında konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.'Sırbistan'ın KFOR'a talepte bulunmaya hakkı var'ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill de Sırbistan'ın talebine ilişkin, "Sırbistan hükümetinin tabii ki KFOR'a talepte bulunmaya hakkı var ancak mevcut siyasi sorun siyasi bir çözüm gerektiriyor. Bizim durumu sakinleştirmemiz lazım. Böylece orada yaşayan Sırp toplumunun gelecekteki hayatlarına ilişkin net beklentileri olabilir." dedi.Bölgede barışın Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasıyla sağlanacağına işaret eden Hill, "ZSO'nun kurulması durumu normale döndürebilir." ifadelerini kullandı.Bu arada, dün Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, ülkesinin Sırbistan'ın Kosova'ya güvenlik güçlerini konuşlandırmasına karşı olduğunu belirtmişti.Kosova'nın kuzeyindeki barikatlar 6'ıncı günündeSırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yükselirken, buna tepki gösteren Kosovalı Sırplar 10 Aralık'tan bu yana, 6 gündür Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​​​​​​​​

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aleksandr vucic, sırbistan, kosova