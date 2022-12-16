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https://sputniknews.com.tr/20221216/sinisa-mihajlovic-53-yasinda-hayatini-kaybetti-1064679072.html
Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti
Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti
Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in 53 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T19:21+0300
2022-12-16T19:21+0300
spor
futbol
yugoslavya
kızılyıldız
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Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki eski futbolcu ve teknik direktörün, bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.Mihajlovic'in ailesinin, Sırp teknik adamın ölüm haberini İtalyan ANSA ajansına doğruladığı aktarıldı.Kariyerinde Kızılyıldız dışında, Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna takımlarını çalıştıran Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulurken, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.Mihajlovic, bu yılın Mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "Sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu. Hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli." ifadelerini kullanmıştı.Ölümü büyük üzüntüye yol açtıFutbol kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Mihajlovic'in ölümü ülkede iş, spor, siyaset dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.İtalyan basını, Mihajlovic’in ölümüyle uluslararası futbol camiasının önemli bir figürün kaybettiğini yazdı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Sırp teknik adamın vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük bir adam, büyük bir savaşçı. Onu, İtalya'da futbol oynamış güçlü bir Sırp futbolcu olarak hatırlayacağız. Ailesini sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakal Sinisa, huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.Mihajlovic'in son olarak çalıştırdığı Bologna Kulübü de sosyal medyadan, "Hoşçakal Hocam, her zaman kalbimizde yaşayacaksın" paylaşımında bulundu.Mihajlovic için Fiorentina, Lazio, Milan ve Inter kulüpleri de taziye mesajı paylaştı.İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetimi de futbolun ikonu olarak tanımladığı Mihajlovic'in vefatından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
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futbol, yugoslavya, kızılyıldız, italya
futbol, yugoslavya, kızılyıldız, italya

Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti

19:21 16.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE Sinisa Mihajlovic
 Sinisa Mihajlovic - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in 53 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Bir süredir lösemi tedavisi gören 53 yaşındaki eski futbolcu ve teknik direktörün, bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mihajlovic'in ailesinin, Sırp teknik adamın ölüm haberini İtalyan ANSA ajansına doğruladığı aktarıldı.
Kariyerinde Kızılyıldız dışında, Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna takımlarını çalıştıran Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulurken, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.
Mihajlovic, bu yılın Mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "Sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.
Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu. Hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli." ifadelerini kullanmıştı.

Ölümü büyük üzüntüye yol açtı

Futbol kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Mihajlovic'in ölümü ülkede iş, spor, siyaset dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.
İtalyan basını, Mihajlovic’in ölümüyle uluslararası futbol camiasının önemli bir figürün kaybettiğini yazdı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Sırp teknik adamın vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük bir adam, büyük bir savaşçı. Onu, İtalya'da futbol oynamış güçlü bir Sırp futbolcu olarak hatırlayacağız. Ailesini sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakal Sinisa, huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.
Mihajlovic'in son olarak çalıştırdığı Bologna Kulübü de sosyal medyadan, "Hoşçakal Hocam, her zaman kalbimizde yaşayacaksın" paylaşımında bulundu.
Mihajlovic için Fiorentina, Lazio, Milan ve Inter kulüpleri de taziye mesajı paylaştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetimi de futbolun ikonu olarak tanımladığı Mihajlovic'in vefatından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
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