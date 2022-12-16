https://sputniknews.com.tr/20221216/sanliurfada-sulama-kanalina-dusen-minibusteki-8-kacak-gocmen-hayatini-kaybetti-1064669479.html
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:30+0300
2022-12-16T15:30+0300
2022-12-16T15:33+0300
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şanlıurfa
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti
15:30 16.12.2022 (güncellendi: 15:33 16.12.2022) Abone ol
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.