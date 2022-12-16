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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti

15:30 16.12.2022 (güncellendi: 15:33 16.12.2022)
© DHADiyarbakır'da Kerim Yoldaş'ın bulunduğu sulama kanalı
Diyarbakır'da Kerim Yoldaş'ın bulunduğu sulama kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
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