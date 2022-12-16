https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-turkiye-ve-suriyenin-sinirda-duruma-istikrar-kazandirmak-icin-caba-gosterecegine-inaniyoruz-1064665265.html

Rusya: Türkiye ve Suriye'nin sınırda duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inanıyoruz

Rusya: Türkiye ve Suriye'nin sınırda duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye-Suriye sınırındaki durumun zor olduğunu ancak iki ülkenin duruma istikrar kazandırmak için çaba... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:21+0300

2022-12-16T14:21+0300

2022-12-16T14:21+0300

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Verşinin, "Türkiye-Suriye sınırı da dahil Suriye genelindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sınırdaki durum zor ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak bağlılık esasında tarafların endişelerinin dikkate alındığı bir yola girilirse, tüm bunlara çözüm bulunacağını düşünüyorum" dedi.Verşinin, Türkiye ve Suriye sınırındaki duruma çözüm bulunmasından sadece iki ülkenin değil, istikrar açısından tüm bölgenin kazançlı çıkacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221215/cumhurbaskani-erdogan-suriye-turkiye-rusya-uclu-olarak-bir-adim-atalim-istiyoruz-1064616377.html

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