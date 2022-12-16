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Rusya: Türkiye ve Suriye'nin sınırda duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inanıyoruz
Rusya: Türkiye ve Suriye'nin sınırda duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inanıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye-Suriye sınırındaki durumun zor olduğunu ancak iki ülkenin duruma istikrar kazandırmak için çaba... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:21+0300
2022-12-16T14:21+0300
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Verşinin, "Türkiye-Suriye sınırı da dahil Suriye genelindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sınırdaki durum zor ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak bağlılık esasında tarafların endişelerinin dikkate alındığı bir yola girilirse, tüm bunlara çözüm bulunacağını düşünüyorum" dedi.Verşinin, Türkiye ve Suriye sınırındaki duruma çözüm bulunmasından sadece iki ülkenin değil, istikrar açısından tüm bölgenin kazançlı çıkacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/cumhurbaskani-erdogan-suriye-turkiye-rusya-uclu-olarak-bir-adim-atalim-istiyoruz-1064616377.html
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rusya, suriye, türkiye
rusya, suriye, türkiye

Rusya: Türkiye ve Suriye'nin sınırda duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inanıyoruz

14:21 16.12.2022
© AP Photo / Emrah GurelTSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında
TSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye-Suriye sınırındaki durumun zor olduğunu ancak iki ülkenin duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inandıklarını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Verşinin, "Türkiye-Suriye sınırı da dahil Suriye genelindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sınırdaki durum zor ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak bağlılık esasında tarafların endişelerinin dikkate alındığı bir yola girilirse, tüm bunlara çözüm bulunacağını düşünüyorum" dedi.
Verşinin, Türkiye ve Suriye sınırındaki duruma çözüm bulunmasından sadece iki ülkenin değil, istikrar açısından tüm bölgenin kazançlı çıkacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
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