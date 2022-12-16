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https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-degistirmeyerek-yuzde-75te-birakti-1064665521.html
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 7.5'te bıraktı
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 7.5'te bıraktı
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:25+0300
2022-12-16T14:25+0300
dünya
rusya merkez bankası
politika
politika faizi
faiz
faiz oranı
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Bankadan yapılan açıklamada, tüketici talebi ve fiyatlarının hafif bir şekilde arttığı belirtildi.Enflasyon beklentilerinin yükseldiğinin kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde bırakma kararı almıştır” ifadesine yer verildi.Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.Açıklamada, yıllık enflasyonun 12 Aralık itibarıyla yüzde 12.7 seviyesinde olduğu, yıl sonu itibarıyla da yüzde 12 ila 13 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7.5’e çekmişti.
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rusya merkez bankası, politika, politika faizi, faiz, faiz oranı
rusya merkez bankası, politika, politika faizi, faiz, faiz oranı

Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 7.5'te bıraktı

14:25 16.12.2022
© Sputnik / Mihail Voskresensky / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Mihail Voskresensky
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Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, tüketici talebi ve fiyatlarının hafif bir şekilde arttığı belirtildi.
Enflasyon beklentilerinin yükseldiğinin kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde bırakma kararı almıştır” ifadesine yer verildi.
Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.
Açıklamada, yıllık enflasyonun 12 Aralık itibarıyla yüzde 12.7 seviyesinde olduğu, yıl sonu itibarıyla da yüzde 12 ila 13 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7.5’e çekmişti.
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