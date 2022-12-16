https://sputniknews.com.tr/20221216/rus-baltik-filosu-savas-ucaklari-ve-kara-birliklerinin-katilimiyla-buyuk-tatbikata-basladi-1064680528.html
Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı
Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı
Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve kara birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı tatbikatın başladığını belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:53+0300
2022-12-16T20:53+0300
2022-12-16T20:53+0300
savunma
rusya
baltık filosu
rusya baltık filosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102290/55/1022905541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88c98f226cecfa5c41a7d82bce9235f6.jpg
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata, aralarında savaş gemileri, botlar ve destek gemileri dahil toplam 10 deniz aracı, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizatın yanı sıra, Baltık Filosu’na bağlı savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.Açıklamada, “Tatbikat kapsamında, taktik gemi grupları, belirlenen saatte üslerinden çıkarak görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi’nin belirlenmiş bölgelerine yerleşecek” ifadesine yer verildi.Gruplar, anti-mayın, anti-denizaltı ve anti-sabotaj savunma dahil geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek. Ayrıca hayali düşmanın hava saldırısını püskürtme görevini uygulayacak olan deniz grupları, hayali düşmanın gemi ve uçaklarını vurmaya yönelik füze ve topçu atış talimini de yapacak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102290/55/1022905541_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fdc6738915e4805954d24f87e168430.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, baltık filosu, rusya baltık filosu
rusya, baltık filosu, rusya baltık filosu
Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı
Abone ol
Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve kara birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı tatbikatın başladığını belirtildi.
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata, aralarında savaş gemileri, botlar ve destek gemileri dahil toplam 10 deniz aracı, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizatın yanı sıra, Baltık Filosu’na bağlı savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.
Açıklamada, “Tatbikat kapsamında, taktik gemi grupları, belirlenen saatte üslerinden çıkarak görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi’nin belirlenmiş bölgelerine yerleşecek” ifadesine yer verildi.
Gruplar, anti-mayın, anti-denizaltı ve anti-sabotaj savunma dahil geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek. Ayrıca hayali düşmanın hava saldırısını püskürtme görevini uygulayacak olan deniz grupları, hayali düşmanın gemi ve uçaklarını vurmaya yönelik füze ve topçu atış talimini de yapacak.