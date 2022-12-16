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https://sputniknews.com.tr/20221216/rus-baltik-filosu-savas-ucaklari-ve-kara-birliklerinin-katilimiyla-buyuk-tatbikata-basladi-1064680528.html
Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı
Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı
Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve kara birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı tatbikatın başladığını belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:53+0300
2022-12-16T20:53+0300
savunma
rusya
baltık filosu
rusya baltık filosu
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Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata, aralarında savaş gemileri, botlar ve destek gemileri dahil toplam 10 deniz aracı, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizatın yanı sıra, Baltık Filosu’na bağlı savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.Açıklamada, “Tatbikat kapsamında, taktik gemi grupları, belirlenen saatte üslerinden çıkarak görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi’nin belirlenmiş bölgelerine yerleşecek” ifadesine yer verildi.Gruplar, anti-mayın, anti-denizaltı ve anti-sabotaj savunma dahil geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek. Ayrıca hayali düşmanın hava saldırısını püskürtme görevini uygulayacak olan deniz grupları, hayali düşmanın gemi ve uçaklarını vurmaya yönelik füze ve topçu atış talimini de yapacak.
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rusya, baltık filosu, rusya baltık filosu
rusya, baltık filosu, rusya baltık filosu

Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı

20:53 16.12.2022
© Sputnik / Igor ZaremboRus Baltık Denizi Filosu
Rus Baltık Denizi Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Igor Zarembo
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Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve kara birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı tatbikatın başladığını belirtildi.
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata, aralarında savaş gemileri, botlar ve destek gemileri dahil toplam 10 deniz aracı, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizatın yanı sıra, Baltık Filosu’na bağlı savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.
Açıklamada, “Tatbikat kapsamında, taktik gemi grupları, belirlenen saatte üslerinden çıkarak görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi’nin belirlenmiş bölgelerine yerleşecek” ifadesine yer verildi.
Gruplar, anti-mayın, anti-denizaltı ve anti-sabotaj savunma dahil geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek. Ayrıca hayali düşmanın hava saldırısını püskürtme görevini uygulayacak olan deniz grupları, hayali düşmanın gemi ve uçaklarını vurmaya yönelik füze ve topçu atış talimini de yapacak.
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