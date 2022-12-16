https://sputniknews.com.tr/20221216/rus-baltik-filosu-savas-ucaklari-ve-kara-birliklerinin-katilimiyla-buyuk-tatbikata-basladi-1064680528.html

Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı

Rus Baltık Filosu, savaş uçakları ve kara birliklerinin katılımıyla büyük tatbikata başladı

Rus Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve kara birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı tatbikatın başladığını belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T20:53+0300

2022-12-16T20:53+0300

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savunma

rusya

baltık filosu

rusya baltık filosu

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Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata, aralarında savaş gemileri, botlar ve destek gemileri dahil toplam 10 deniz aracı, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizatın yanı sıra, Baltık Filosu’na bağlı savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.Açıklamada, “Tatbikat kapsamında, taktik gemi grupları, belirlenen saatte üslerinden çıkarak görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi’nin belirlenmiş bölgelerine yerleşecek” ifadesine yer verildi.Gruplar, anti-mayın, anti-denizaltı ve anti-sabotaj savunma dahil geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek. Ayrıca hayali düşmanın hava saldırısını püskürtme görevini uygulayacak olan deniz grupları, hayali düşmanın gemi ve uçaklarını vurmaya yönelik füze ve topçu atış talimini de yapacak.

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rusya, baltık filosu, rusya baltık filosu