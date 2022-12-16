https://sputniknews.com.tr/20221216/putin-19-aralikta-belarusta-lukasenkoyla-bir-araya-gelecek-1064662419.html

Putin, 19 Aralık'ta Belarus'ta Lukaşenko'yla bir araya gelecek

Putin, 19 Aralık'ta Belarus'ta Lukaşenko'yla bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'e giderek mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşme yapacağı açıklandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:20+0300

2022-12-16T13:20+0300

2022-12-16T13:20+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

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En sık bir araya gelen liderler arasında yer alan ve özellikle Ukrayna'daki özel askeri harekatla birlikte temaslarını sıklaştıran Putin ve Lukaşenko, 19 Aralık Pazartesi günü Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki işbirliği konularını ele almak üzere yeniden buluşacak.Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko'nun daveti üzerine yapılacak Minsk ziyaretinde liderler, Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon sürecine yoğunlaşarak stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları istişare edecek.Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html

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