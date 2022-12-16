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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/putin-19-aralikta-belarusta-lukasenkoyla-bir-araya-gelecek-1064662419.html
Putin, 19 Aralık'ta Belarus'ta Lukaşenko'yla bir araya gelecek
Putin, 19 Aralık'ta Belarus'ta Lukaşenko'yla bir araya gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'e giderek mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşme yapacağı açıklandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T13:20+0300
2022-12-16T13:20+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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En sık bir araya gelen liderler arasında yer alan ve özellikle Ukrayna'daki özel askeri harekatla birlikte temaslarını sıklaştıran Putin ve Lukaşenko, 19 Aralık Pazartesi günü Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki işbirliği konularını ele almak üzere yeniden buluşacak.Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko'nun daveti üzerine yapılacak Minsk ziyaretinde liderler, Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon sürecine yoğunlaşarak stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları istişare edecek.Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko

Putin, 19 Aralık'ta Belarus'ta Lukaşenko'yla bir araya gelecek

13:20 16.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'e giderek mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşme yapacağı açıklandı.
En sık bir araya gelen liderler arasında yer alan ve özellikle Ukrayna'daki özel askeri harekatla birlikte temaslarını sıklaştıran Putin ve Lukaşenko, 19 Aralık Pazartesi günü Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki işbirliği konularını ele almak üzere yeniden buluşacak.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko'nun daveti üzerine yapılacak Minsk ziyaretinde liderler, Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon sürecine yoğunlaşarak stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları istişare edecek.
Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
SAVUNMA
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür
11 Aralık, 22:39
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