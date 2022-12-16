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https://sputniknews.com.tr/20221216/peruda-secilmis-lider-castillonun-azledilmesine-karsi-gosterilerde-olu-sayisi-18e-yukseldi-1064655886.html
Peru'da seçilmiş lider Castillo'nun azledilmesine karşı gösterilerde ölü sayısı 18'e yükseldi
Peru'da seçilmiş lider Castillo'nun azledilmesine karşı gösterilerde ölü sayısı 18'e yükseldi
Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongre'de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde ölü... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T10:32+0300
2022-12-16T10:32+0300
dünya
abd
peru
pedro castillo
protesto
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Başta başkent Lima olmak üzere Apurimac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno ve San kentlerinde sokaklara inen göstericiler, polisle çatıştı.Olaylarda 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kongre ve hükümet karşıtı eylemlerde ölü sayısı 18'e yükseldi.Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedede 216'sı polis, 210'u sivil toplam 426 kişinin yaralandığını bildirdi.Eylemlerin yoğun yaşandığı Ayacucho ile Apurimac kentleri, 13 ölümle en çok can kaybının yaşandığı şehirler olarak dikkati çekiyor.Ulusal İnsan Hakları Koordinatörü'nün (CNDDHH) Twitter hesabından yapılan açıklamada, yetkililere tepki gösterilerek "Bir ölüm daha olmasın, Ayacucho'daki olayların soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Askeri müdahaleye son verilmesini istiyoruz, bu suçlardan ülkenin en yüksek siyasi makamları sorumludur" ifadeleri kullanılmıştı.Castillo: Askerin sokağa inmesi talimatını ABD verdiÖte yandan Castillo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke yetkililerinin askerleri ABD büyükelçisinin Hükümet Sarayı'nı ziyaretinin ardından sokaklara çıkardığını söyledi.Castillo, "Yurttaşlarım dikkat! ABD büyükelçisinin Hükümet Sarayı ziyareti ne hür ne de ülke yararına olmuştur. Toplantıda askerlerin sokağa çıkarılması ve savunmasız halkımın katledilmesi emri verilmiş ve aralarında Konga, Tai Maria ve diğer minerallerin çıkarılmasının önünü açmak üere konuşuldu. Peru medyası bu konuda sessiz kalmayacak, inkar da edecek" dedi.Göstericiler eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyorÜlke genelindeki olağanüstü hal ilanının ardından silahlı kuvvetlere bağlı binlerce asker, Lima'nın merkezinde konuşlandırıldı.Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.Yeni seçim tarihi Aralık 2023Cumhurbaşkanı Boluarte ise "Protestocu kılığına girmiş şiddet yanlılarının ülkemizi tehlikeye atmaya çalıştığı son olaylara rağmen bir anne ve Cumhuriyet'in ilk kadın cumhurbaşkanı olarak size söylüyorum, ülkenin güvenliği için çalışma taahhüdümü bir kez daha teyit ediyorum" sözleriyle olaylara tepki göstermişti.Yeni Boluarte, dünkü açıklamasında Ulusal Seçim Jürisi ile yapılan istişarelerin ardından genel seçimler için yeni tarihin Aralık 2023 olabileceğini duyurmuştu.Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.Boluarte ise istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere 14 Aralık'ta diyalog çağrısında bulunmuştu.Castillo’nun görevden alınmasıEski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak 'kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.Erken seçim önerisiCumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır" ifadesini kullanmıştı.Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/peru-eski-cumhurbaskani-castilloya-18-ay-onleyici-hapis-cezasi-verildi-1064651693.html
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abd, peru, pedro castillo, protesto
abd, peru, pedro castillo, protesto

Peru'da seçilmiş lider Castillo'nun azledilmesine karşı gösterilerde ölü sayısı 18'e yükseldi

10:32 16.12.2022
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTIPeru - protesto
Peru - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTI
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Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongre'de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde ölü sayısı 18'e çıktı, 426 kişi yaralandı.
Başta başkent Lima olmak üzere Apurimac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno ve San kentlerinde sokaklara inen göstericiler, polisle çatıştı.
Olaylarda 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kongre ve hükümet karşıtı eylemlerde ölü sayısı 18'e yükseldi.
Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedede 216'sı polis, 210'u sivil toplam 426 kişinin yaralandığını bildirdi.
Eylemlerin yoğun yaşandığı Ayacucho ile Apurimac kentleri, 13 ölümle en çok can kaybının yaşandığı şehirler olarak dikkati çekiyor.
Ulusal İnsan Hakları Koordinatörü'nün (CNDDHH) Twitter hesabından yapılan açıklamada, yetkililere tepki gösterilerek "Bir ölüm daha olmasın, Ayacucho'daki olayların soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Askeri müdahaleye son verilmesini istiyoruz, bu suçlardan ülkenin en yüksek siyasi makamları sorumludur" ifadeleri kullanılmıştı.

Castillo: Askerin sokağa inmesi talimatını ABD verdi

Öte yandan Castillo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke yetkililerinin askerleri ABD büyükelçisinin Hükümet Sarayı'nı ziyaretinin ardından sokaklara çıkardığını söyledi.
Castillo, "Yurttaşlarım dikkat! ABD büyükelçisinin Hükümet Sarayı ziyareti ne hür ne de ülke yararına olmuştur. Toplantıda askerlerin sokağa çıkarılması ve savunmasız halkımın katledilmesi emri verilmiş ve aralarında Konga, Tai Maria ve diğer minerallerin çıkarılmasının önünü açmak üere konuşuldu. Peru medyası bu konuda sessiz kalmayacak, inkar da edecek" dedi.

Göstericiler eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor

Ülke genelindeki olağanüstü hal ilanının ardından silahlı kuvvetlere bağlı binlerce asker, Lima'nın merkezinde konuşlandırıldı.
Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.

Yeni seçim tarihi Aralık 2023

Cumhurbaşkanı Boluarte ise "Protestocu kılığına girmiş şiddet yanlılarının ülkemizi tehlikeye atmaya çalıştığı son olaylara rağmen bir anne ve Cumhuriyet'in ilk kadın cumhurbaşkanı olarak size söylüyorum, ülkenin güvenliği için çalışma taahhüdümü bir kez daha teyit ediyorum" sözleriyle olaylara tepki göstermişti.
Yeni Boluarte, dünkü açıklamasında Ulusal Seçim Jürisi ile yapılan istişarelerin ardından genel seçimler için yeni tarihin Aralık 2023 olabileceğini duyurmuştu.
Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.
Boluarte ise istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere 14 Aralık'ta diyalog çağrısında bulunmuştu.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.
Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak 'kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Erken seçim önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.
Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır" ifadesini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyduğunu bildirmişti.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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