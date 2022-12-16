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https://sputniknews.com.tr/20221216/peru-eski-cumhurbaskani-castilloya-18-ay-onleyici-hapis-cezasi-verildi-1064651693.html
Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya 18 ay 'önleyici hapis cezası' verildi
Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya 18 ay 'önleyici hapis cezası' verildi
Peru'da, 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T06:59+0300
2022-12-16T07:01+0300
dünya
peru
pedro castillo
hapis cezası
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Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı verdi.Yüksek Yargıç Juan Carlos Checkley açıklamasında, Castillo'nun görevinden alındıktan hemen sonra Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu hatırlatarak, Castillo'nun kaçma riskinin yüksek olduğunu belirtti.Çevrim içi yapılan duruşmaya katılmayan Castillo'nun avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen soruşturmanın yasa dışı olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmedi.Castillo’nun görevden alınmasıEski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.Erken seçim önerisiCumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.Kongrede önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.
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peru, pedro castillo, hapis cezası
peru, pedro castillo, hapis cezası

Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya 18 ay 'önleyici hapis cezası' verildi

06:59 16.12.2022 (güncellendi: 07:01 16.12.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Pedro Castillo Terrones@PedroCastilloTePeru Devlet Başkanı Pedro Castillo
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Fotoğraf : Twitter/Pedro Castillo Terrones@PedroCastilloTe
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Peru'da, 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı.
Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı verdi.
Yüksek Yargıç Juan Carlos Checkley açıklamasında, Castillo'nun görevinden alındıktan hemen sonra Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu hatırlatarak, Castillo'nun kaçma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Çevrim içi yapılan duruşmaya katılmayan Castillo'nun avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen soruşturmanın yasa dışı olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.
Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Erken seçim önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.
Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.
Kongrede önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.
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