https://sputniknews.com.tr/20221216/peru-eski-cumhurbaskani-castilloya-18-ay-onleyici-hapis-cezasi-verildi-1064651693.html

Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya 18 ay 'önleyici hapis cezası' verildi

Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya 18 ay 'önleyici hapis cezası' verildi

Peru'da, 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T06:59+0300

2022-12-16T06:59+0300

2022-12-16T07:01+0300

dünya

peru

pedro castillo

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056117274_0:0:1986:1117_1920x0_80_0_0_789567ec832d85e2401166fbe4b83b43.jpg

Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı verdi.Yüksek Yargıç Juan Carlos Checkley açıklamasında, Castillo'nun görevinden alındıktan hemen sonra Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu hatırlatarak, Castillo'nun kaçma riskinin yüksek olduğunu belirtti.Çevrim içi yapılan duruşmaya katılmayan Castillo'nun avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen soruşturmanın yasa dışı olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmedi.Castillo’nun görevden alınmasıEski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.Erken seçim önerisiCumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.Kongrede önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, pedro castillo, hapis cezası