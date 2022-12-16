https://sputniknews.com.tr/20221216/ozel-askeri-harekat-suruyor-son-24-saatte-160tan-fazla-ukraynali-asker-olduruldu-1064675683.html
Özel askeri harekat sürüyor: Son 24 saatte 160'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Özel askeri harekat sürüyor: Son 24 saatte 160'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ve Donbass'ta devam özel askeri harekatta son 24 saatte 160'tan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:27+0300
2022-12-16T17:27+0300
2022-12-16T17:27+0300
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igor konaşenkov
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Kupyansk yönünde yaklaşık 20, Krasnıy Liman yönünde 50'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusuna bağlı üç sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 40'tan fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini anlatan Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde 1 saldırı girişiminin başarısızlığa uğratıldığını, 3 sabotaj ve keşif grubunun yok edildiğini, yaklaşık 50 askerin ölü ele geçirildiğini bildirdi.Konaşenkov, Harkov'da Ukrayna ordusuna ait bir top ve füze deposunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde S-300 hava savunma sistemine ait radar istasyonunun imha edildiğini belirterek 4 İHA'nın vurulduğunu ve ABD yapımı HIMARS sistemiyle fırlatılan 2 mermiye önleme yapıldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/ukraynanin-bir-dizi-kentinde-yeni-patlama-ve-enerji-kesintileri-yasandi-1064658140.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Özel askeri harekat sürüyor: Son 24 saatte 160'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ve Donbass'ta devam özel askeri harekatta son 24 saatte 160'tan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti.
Kupyansk yönünde yaklaşık 20, Krasnıy Liman yönünde 50'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusuna bağlı üç sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 3 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 40'tan fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini anlatan Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde 1 saldırı girişiminin başarısızlığa uğratıldığını, 3 sabotaj ve keşif grubunun yok edildiğini, yaklaşık 50 askerin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Konaşenkov, Harkov'da Ukrayna ordusuna ait bir top ve füze deposunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde S-300 hava savunma sistemine ait radar istasyonunun imha edildiğini belirterek 4 İHA'nın vurulduğunu ve ABD yapımı HIMARS sistemiyle fırlatılan 2 mermiye önleme yapıldığını ekledi.