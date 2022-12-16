https://sputniknews.com.tr/20221216/new-york-times-abd-ukraynali-askerlere-yonelik-egitim-programini-genisletiyor--1064677683.html
New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna askerlerine yönelik olarak yürütülen eğitim programını genişletme kararı aldığı belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T18:46+0300
2022-12-16T18:46+0300
2022-12-16T18:46+0300
ukrayna krizi
pentagon
the new york times (nyt)
asker
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New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şu anda ayda 300 Ukraynalı askere eğitim veren Pentagon, programın genişletilmesiyle birlikte bu sayıyı 800'e kadar çıkaracak.ABD'li eğitmenler, Ukraynalı askerlere daha gelişmiş muharebe taktiklerini öğretecek ve piyade birliklerinin topçu birliklerinin desteğiyle manevralar gerçekleştirmesi gibi konularda 'kolektif eğitimler' verecek.Pentagon'un verilerine göre ABD, Rusya'nın özel askeri harekata başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 100 Ukraynalı askere topçu sistemleri gibi belirli silahları kullanma eğitimi, 610 askere de HIMARS gibi yüksek mobiliteye sahip top ve füze sistemlerini kullanma eğitimi verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pentagon, the new york times (nyt), asker
pentagon, the new york times (nyt), asker
New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna askerlerine yönelik olarak yürütülen eğitim programını genişletme kararı aldığı belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şu anda ayda 300 Ukraynalı askere eğitim veren Pentagon, programın genişletilmesiyle birlikte bu sayıyı 800'e kadar çıkaracak.
ABD'li eğitmenler, Ukraynalı askerlere daha gelişmiş muharebe taktiklerini öğretecek ve piyade birliklerinin topçu birliklerinin desteğiyle manevralar gerçekleştirmesi gibi konularda 'kolektif eğitimler' verecek.
Pentagon'un verilerine göre ABD, Rusya'nın özel askeri harekata başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 100 Ukraynalı askere topçu sistemleri gibi belirli silahları kullanma eğitimi, 610 askere de HIMARS gibi yüksek mobiliteye sahip top ve füze sistemlerini kullanma eğitimi verdi.