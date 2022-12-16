https://sputniknews.com.tr/20221216/new-york-times-abd-ukraynali-askerlere-yonelik-egitim-programini-genisletiyor--1064677683.html

New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor

New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna askerlerine yönelik olarak yürütülen eğitim programını genişletme kararı aldığı belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T18:46+0300

2022-12-16T18:46+0300

2022-12-16T18:46+0300

ukrayna krizi

pentagon

the new york times (nyt)

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/01/1044398619_0:180:2200:1418_1920x0_80_0_0_824858b99fe59eed4e2440cd51a097f6.jpg

New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şu anda ayda 300 Ukraynalı askere eğitim veren Pentagon, programın genişletilmesiyle birlikte bu sayıyı 800'e kadar çıkaracak.ABD'li eğitmenler, Ukraynalı askerlere daha gelişmiş muharebe taktiklerini öğretecek ve piyade birliklerinin topçu birliklerinin desteğiyle manevralar gerçekleştirmesi gibi konularda 'kolektif eğitimler' verecek.Pentagon'un verilerine göre ABD, Rusya'nın özel askeri harekata başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 100 Ukraynalı askere topçu sistemleri gibi belirli silahları kullanma eğitimi, 610 askere de HIMARS gibi yüksek mobiliteye sahip top ve füze sistemlerini kullanma eğitimi verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, the new york times (nyt), asker