Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/new-york-times-abd-ukraynali-askerlere-yonelik-egitim-programini-genisletiyor--1064677683.html
New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna askerlerine yönelik olarak yürütülen eğitim programını genişletme kararı aldığı belirtildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T18:46+0300
2022-12-16T18:46+0300
ukrayna krizi
pentagon
the new york times (nyt)
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/01/1044398619_0:180:2200:1418_1920x0_80_0_0_824858b99fe59eed4e2440cd51a097f6.jpg
New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şu anda ayda 300 Ukraynalı askere eğitim veren Pentagon, programın genişletilmesiyle birlikte bu sayıyı 800'e kadar çıkaracak.ABD'li eğitmenler, Ukraynalı askerlere daha gelişmiş muharebe taktiklerini öğretecek ve piyade birliklerinin topçu birliklerinin desteğiyle manevralar gerçekleştirmesi gibi konularda 'kolektif eğitimler' verecek.Pentagon'un verilerine göre ABD, Rusya'nın özel askeri harekata başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 100 Ukraynalı askere topçu sistemleri gibi belirli silahları kullanma eğitimi, 610 askere de HIMARS gibi yüksek mobiliteye sahip top ve füze sistemlerini kullanma eğitimi verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/01/1044398619_36:0:2164:1596_1920x0_80_0_0_4e9e1b9435c5ab9bfe650b891aa850a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, the new york times (nyt), asker
pentagon, the new york times (nyt), asker

New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor

18:46 16.12.2022
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna askerlerine yönelik olarak yürütülen eğitim programını genişletme kararı aldığı belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şu anda ayda 300 Ukraynalı askere eğitim veren Pentagon, programın genişletilmesiyle birlikte bu sayıyı 800'e kadar çıkaracak.

ABD'li eğitmenler, Ukraynalı askerlere daha gelişmiş muharebe taktiklerini öğretecek ve piyade birliklerinin topçu birliklerinin desteğiyle manevralar gerçekleştirmesi gibi konularda 'kolektif eğitimler' verecek.

Pentagon'un verilerine göre ABD, Rusya'nın özel askeri harekata başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 100 Ukraynalı askere topçu sistemleri gibi belirli silahları kullanma eğitimi, 610 askere de HIMARS gibi yüksek mobiliteye sahip top ve füze sistemlerini kullanma eğitimi verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала