'Milli güvenlik' gerekçesiyle grev erteleme kararı alınan Kocaeli’deki fabrikada son durum ne?

“Burası Belçika’nın önemli bir firması ve Türkiye’deki fabrika da dünyanın önemli fabrikalarından. Fabrika çelikten lastiklerin içerisindeki kullanılan teli üretiyor. Firmadaki arkadaşlarımız Belçika Euro’su üzerinden 2.3 Euro saatlik ücreti alıyorlar. Yüzde yüzün üzerinde zam talep ediyoruz. Belçika’da saat ücretleri 25 Euro, biz 5 Euro istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ona bile rıza göstermiyor. Aynı zamanda oradaki asgari ücret 1842 Euro, 277 Euro. Buradaki arkadaşlarımızla Belçika’daki fabrikanın en düşük ücreti asgari ücretinin yarısın da altında zam talep ediyoruz. Bizim önerdiğimiz ücretin yarısını bile vermiyorlar. Arkalarına hükümeti de almışlar. Grev yasağı da biliyorlar, greve çıkamazlar diye ve oradan da cesaret alarak grev süreci içerisindeki yaklaşımlarımızı bir adım ileriye götürmediler. Biz defalarca sözleşme yapmış bir sendikayız ilk defa sözleşme yapılan bir yer değil. Bu güne kadar da karşılıklı diyalog da sağlanmıştı ancak son iki yıl içerisinde Türkiye, alt üst oldu. İnsanların bu kadar yoksullaştığı, gelir düzeylerinin düştüğü bir dönem oldu ki neyi isteseler bir tarafları eksik kalıyor çünkü her şeye her gün, her saat zam geliyor. İnsanlar en azından toplu sözleşmede nefes alacak bir ücreti yakalamaya çalışıyorlar.”