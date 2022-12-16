'Milli güvenlik' gerekçesiyle grev erteleme kararı alınan Kocaeli’deki fabrikada son durum ne?

“Belçika’daki işçilerin rakamlarını sırf karşılıklı rakamlar bilinsin diye söylüyorum yoksa kıyaslama yapmamız mümkün. Bakan bey, asgari ücretli çalışanın azalması için sendikalaşmak lazım, toplu sözleşme yapmak lazım derken bir hafta sonra bizim grevimizi yasaklıyor. Buradaki işçilerin durumunun farkında mısınız diye Cumhurbaşkanına defalarca sorduk. İşçileri bu kadar mağdur etmek bu ülkenin devleti karşılıklı olarak bir sosyal devlet anlayışı içerisinde hakem olur. Patronları sürekli el üstünde tutan, sadece onların haklarını koruyan bir anlayış olmaz. Lastik fabrikalarının içindeki çelik ile milli güvenliğin ne ilgisi var? hiçbir ilgisi yok ama başka bir gerekçe bulamıyorlar. Biz en çok grevi yasaklanan sendikayız. Defalarca Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettik ve en son karar çıkarttı. Hükümetin almış olduğu bu karara karşılık, ‘sizin yaptığınız iş Anayasa’ya aykırıdır’, dedi ve devlet sendikamıza 52 bin TL tazminat ödetti. Anayasa Mahkemesi her grevden sonra tekrar tekrar karar almaz ki. Cumhurbaşkanlığının altında imzası bulunan kağıdı bize gece saat 03.30’da tebliğ ettiler. Polis bize tebliğ etti ve , ‘Cumhurbaşkanlığının kararnamesi var, bu fabrika greve çıkamaz’ dedi. Alınan karar yasa dışıdır ve yasa dışı kararı tanımıyoruz. Haklarımızı alana kadar, taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.”