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https://sputniknews.com.tr/20221216/merkez-bankasi-anketine-gore-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-belli-oldu-1064658484.html
Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu
Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini düştü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 66.80 oldu... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:29+0300
2022-12-16T12:29+0300
ekonomi
merkez bankası
ekonomi
enflasyon
faiz
anket
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Geçen ay yüzde 3,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,69'a geriledi. Ocak-Aralık dönemini kapsayan cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 68,06'dan 66,80'e indi.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,47'den 34,92'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,76'dan 20,56'ya düştü.Yıl sonu dolar beklentisiKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,35'ten 22,77'ye geriledi. Kasım ayı anketinde ise bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.Bir önceki anket döneminde 48,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 46,7 milyar dolara indi.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.Yıl sonu faiz beklentisiCari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 5,1'den 5'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4,1 düzeyinde korundu.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.Gelecek yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 14,86 düzeyinde oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/merkez-bankasi-rezervleri-125-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1064344425.html
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merkez bankası, ekonomi, enflasyon, faiz, anket
merkez bankası, ekonomi, enflasyon, faiz, anket

Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

12:29 16.12.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© İHA
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini düştü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 66.80 oldu. Yıl sonu dolar beklentisi ise 19.54 seviyesinden 18.78'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 3,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,69'a geriledi. Ocak-Aralık dönemini kapsayan cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 68,06'dan 66,80'e indi.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,47'den 34,92'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,76'dan 20,56'ya düştü.

Yıl sonu dolar beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,35'ten 22,77'ye geriledi. Kasım ayı anketinde ise bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.
Bir önceki anket döneminde 48,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 46,7 milyar dolara indi.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

Yıl sonu faiz beklentisi

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 5,1'den 5'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4,1 düzeyinde korundu.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.

Gelecek yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 14,86 düzeyinde oluştu.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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8 Aralık, 15:52
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