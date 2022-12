https://sputniknews.com.tr/20221216/meral-aksenerin-basdanismani-comez-hdp-imamoglu-bizim-de-belediye-baskanimiz-derse-itiraz-etmeyiz-1064696110.html

Meral Akşener’in Başdanışmanı Çömez: HDP, İmamoğlu bizim de belediye başkanımız derse itiraz etmeyiz

Enver Aysever, Radyo Sputnik’teki Yolcu Yolunda Gerek programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylık ihtimalini masaya... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in verdiği destek gündeme geldi. Yayında ayrıca, FETÖ’nün kumpaslarına karşı çıkarak 2009 yılında intihar eden Yarbay Ali Tatar da hatırlatıldı. Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.Programa Meral Akşener’in Başdanışmanı İYİ Partili Turan Çömez, Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, CHP Parti Meclisi üyesi ve kadın kolları başkanı Aylin Nazlıaka ve Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar katıldı.Akşener’in başdanışmanı İYİ Partili Çömez: İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidirMeral Akşener’in Başdanışmanı İYİ Partili Turan Çömez, "Hem Sayın İmamoğlu’na hem de Sayın Yavaş’a, Sayın Akşener’in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor" dedi. Bunun üzerine Aysever’in, ‘İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ‘Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?’ sorusunu şöyle yanıt verdi:"Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir."Nagehan Alçı: Kurgulanmış bir davaHabertürk yazarı Nagehan Alçı ise, İmamoğlu’na verilen hapis cezası ile ilgili, “Sayın Erdoğan’ın (Cumhurbaşkanı) bu kararın çok yanlış olduğunu söylemesini isterim” diyerek şöyle konuştu:“Başından itibaren; bu davanın özü, iddianame, bugün geldi nokta siyasi saiklerle kurgulanmış bir dava olduğunu çok şiddetli bir şekilde hissettiriyor. Maalesef Türkiye’de yargı siyasetten bağımsız değil. Hiçbir zaman değildi ama şimdi çok daha fazla böyle. Dolayısıyla kararın hukuki bir zeminde olmadığı konusunda çok netim. İddianame delillerden yoksun, zorlama. Zaten önceki celsede hâkim de bunu ifade etmiş. Müesses nizam Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde bir sopa sallandırmak istiyor.”Cem Küçük: Baştan aşağı yanlış karar, birinin siyaset yapıp yapamayacağına millet karar verirTürkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İmamoğlu’na verilen cezayı eleştirdi. Küçük, ‘Ben 2019 yılında seçimin tekrar edilmesine de radikal olarak karşı çıkmıştım. O zaman da kendi taraftarlarımızdan çok tepki çektik. Hakaretten ceza alınır ama siyaset yasağı getirilmesi baştan aşağı yanlıştır. Bir insanın siyaset yapıp yapamayacağına millet karar verir. Ekrem Bey’in siyasette olmasına da yargı mensupları değil İstanbullular karar verir’ dedi.Nihal Bengisu Karaca: İmamoğlu kararı Erdoğan’dan bağımsız alınmış diyememPrograma konuk olan diğer Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, İmamoğlu kararıyla ilgili olarak da “Erdoğan’dan bağımsız böyle bir karar alınmış diyemem. Altılı Masa’nın ortak aday çıkarma takvimine göre ayarlandı” ifadelerini kullandı.Türker Ertürk: Ekrem Bey için bu hayat öpücüğü olduEmekli Tuğamiral Türker Ertürk de, “Geçmişe yönelik mağduriyet dolayısıyla, Ekrem Bey için bu hayat öpücüğü oldu, artık tartışmasız cumhurbaşkanı gibi değerlendirmelere katılmıyorum” diyerek şu ifadelerle devam etti:“Bu dönem, Erdoğan’a referans yapılan dönem değil. İktidarın yapabileceği kötülüklerin sınırı yok. Erdoğan hem bir muhalefet liderini yok etmeye çalışıyor hem de geri kalanlara mesaj vermeye çalışıyor.”Aylin Nazlıaka: İmamoğlu da Yavaş da ‘Adayım Kılıçdaroğlu’ derCHP Parti Meclisi üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bugün adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu’na da Mansur Yavaş’a da sorsanız ‘Adayım Kılıçdaroğlu’ der" ifadelerini kullandı.Ahmet Tatar: Kardeşim söyleyeceklerini canıyla söylediYayının sonunda Enver Aysever, 19 Aralık’ta ölümünün 13’üncü yılı olacak Yarbay Ali Tatar’ın intihar mektubunu okudu. Mektubun ardından yayına bağlanan Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar gözyaşlarına hâkim olamadı.Tatar şöyle konuştu:“O yolda elbette ki herkes çıkınında ne varsa yolda paylaşır. Aklında, usunda neyi varsa onu koyar muhabbete, onunla halleşir, onunla dertleşir. Ali de kendi dilinde, kendi söylencesinde, kendi bildiklerini söylemeye başka bir imkan bulamadığı için canıyla söyledi. 13 yıl geçti aradan ve geriye dönüp baktığında hiçbir şey daha iyi olmadı. Hiç ama hiçbir şey daha iyi olmadı. Ne hukuk ne adalet, ne bu ülkenin ahlâkı, ne bu ülkenin gelecek beklentisi, yoksulların durumu… Hiçbir şey iyiye gitmedi ve iyiye gideceği yönünde elimizde doğru dürüst bir veri yok. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen bir toplumuz.”

