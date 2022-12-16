https://sputniknews.com.tr/20221216/mecidiyekoy-mahmutbey-metro-hattinda-sefer-duzenlemesi-gece-metrosu-hizmeti-verilemeyecek-1064654312.html

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi: Gece metrosu hizmeti verilemeyecek

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi: Gece metrosu hizmeti verilemeyecek

Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin bugün ve yarın saat 00.00'da... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T09:26+0300

2022-12-16T09:26+0300

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türkiye

istanbul

metro istanbul

gece

sefer

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 16-17 Aralık tarihlerinde 00.00'da sona erecek ve gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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istanbul, metro istanbul, gece, sefer