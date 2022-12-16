MEB'den ilk: Ücretsiz kurslar düzenlenecek

"Bunlardan bir kısmı da ücretsiz öğle yemeğiyle ilgili. İhtiyacı olan öğrencilerin ücretsiz yemeğe erişimiyle ilgili yıllardan beri istikrarlı şekilde politikalar uygulanıyor. Bu konuda kamuoyunda bir yanılgı var, bu hizmet sanki tüm taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle sınırlı bir politikaymış gibi. Hayır. Taşımalı eğitim kapsamında yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor, geriye kalan kısmı pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, diğer taraftan sosyal yardımlaşma alan ailelerimizin çocukları. 1,5 milyonu 1,8 milyona çıkardık. 2022'de bir yenilik yaptık, okul öncesi eğitime ağırlık verdiğimiz için okul öncesi eğitim kademelerindeki ilk kez 400 bin öğrenciye ücretsiz yemek verdik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelikli politikalarımızdan birisi okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için çok ciddi fiziksel yatırım yaptık ve oranları ciddi olarak artırdık. Bu kademedeki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkardık. 2023'teki hedefimiz, okul öncesine devam eden tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vermek. Bunu da 2023'ün sonuna kadar kademeli gerçekleştireceğiz."