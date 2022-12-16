https://sputniknews.com.tr/20221216/mebden-ihrac-edilen-ilahiyatci-cemil-kilic-yargiya-basvuracagiz-1064669915.html
MEB’den ihraç edilen ilahiyatçı Cemil Kılıç: Yargıya başvuracağız
MEB’den ihraç edilen ilahiyatçı Cemil Kılıç: Yargıya başvuracağız
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilen ilahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç “Milli Eğitim Bakanlığı’nın öne sürdüğü gerekçeler bir hukuki temele sahip değil... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:33+0300
2022-12-16T15:33+0300
2022-12-16T15:33+0300
seyir hali
radyo
cemil kılıç
yargı
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
milli eğitim bakanlığı
ihraç
eğitim-iş
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MEB’den ihraç edilen ilahiyatçı Cemil Kılıç: Yargıya başvuracağız
16.12.2022 SEYİR HALİ
İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç sürecini, gösterilen nedenleri ve atacakları adımları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde anlattı.Kılıç, meslek geçmişini ve ihraç hakkında görüşlerini “23 yıllık eğitimciyim. Eğitim-İş Sendikası’nın örgütlenmelerinde, yönetim kurullarında yer aldım. Sendika yöneticisi olmaktan kaynaklanan sendika yasasının verdiği bir takım hakları kullandım. Açıklamalar yaptım, demeçler verdim. Çeşitli çalışmalar yaptım. 16 tane yayınlanmış kitabım, yüzlerce makalem var. Konferanslarım, panellerim var. Bu çalışmalarda dile getirdiğim görüşler bir takım tarikatları rahatsız etti ve bu rahatsızlıklarının sonucunda aleyhimde bir kampanya başlattılar. Milli Eğitim Bakanlığı da tarikatların yönlendirmesiyle benim görevime son verdi. Özetle bu şekilde ifade edebiliriz” diye ifade etti.‘Türk yargısının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum’Kılıç başlatacakları hukuki süreci nasıl yürüteceklerini “Milli Eğitim Bakanlığı’nın öne sürdüğü gerekçeler herhangi bir hukuki temele sahip değil. Devlet memurlarının tarafsızlığını ihlal ettiğimi, Cumhurbaşkanı’nın itibarını bir takım yazılarımla sarstığımı ve siyaset yaptığımı söylüyorlar. Oysa siyasal demeçler verebilmek zaten sendikacıların hakkıdır. Yargıya başvuracağız. Eğitim-İş Sendikamızın hukuk bürosu yargısal süreci yürütecek ve takip edecek. Toplumun büyük bir kesiminden yoğun bir destek aldım. Çok teşekkür ediyorum. Türk yargısının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum. Türk Yargısı böyle bir karar vermez ise biz bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar elbette taşıyacağız” diye aktardı.
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, cemil kılıç, yargı, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), milli eğitim bakanlığı, ihraç, eğitim-iş, аудио
radyo, cemil kılıç, yargı, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), milli eğitim bakanlığı, ihraç, eğitim-iş, аудио
MEB’den ihraç edilen ilahiyatçı Cemil Kılıç: Yargıya başvuracağız
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilen ilahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç “Milli Eğitim Bakanlığı’nın öne sürdüğü gerekçeler bir hukuki temele sahip değil. Devlet memurlarının tarafsızlığını ihlal ettiğimi, Cumhurbaşkanı’nın itibarını bir takım yazılarımla sarstığımı ve siyaset yaptığımı söylüyorlar. Yargıya başvuracağız” ifadelerini kullandı.
İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç sürecini, gösterilen nedenleri ve atacakları adımları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde anlattı.
Kılıç, meslek geçmişini ve ihraç hakkında görüşlerini “23 yıllık eğitimciyim. Eğitim-İş Sendikası’nın örgütlenmelerinde, yönetim kurullarında yer aldım. Sendika yöneticisi olmaktan kaynaklanan sendika yasasının verdiği bir takım hakları kullandım. Açıklamalar yaptım, demeçler verdim. Çeşitli çalışmalar yaptım. 16 tane yayınlanmış kitabım, yüzlerce makalem var. Konferanslarım, panellerim var. Bu çalışmalarda dile getirdiğim görüşler bir takım tarikatları rahatsız etti ve bu rahatsızlıklarının sonucunda aleyhimde bir kampanya başlattılar. Milli Eğitim Bakanlığı da tarikatların yönlendirmesiyle benim görevime son verdi. Özetle bu şekilde ifade edebiliriz” diye ifade etti.
‘Türk yargısının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum’
Kılıç başlatacakları hukuki süreci nasıl yürüteceklerini “Milli Eğitim Bakanlığı’nın öne sürdüğü gerekçeler herhangi bir hukuki temele sahip değil. Devlet memurlarının tarafsızlığını ihlal ettiğimi, Cumhurbaşkanı’nın itibarını bir takım yazılarımla sarstığımı ve siyaset yaptığımı söylüyorlar. Oysa siyasal demeçler verebilmek zaten sendikacıların hakkıdır. Yargıya başvuracağız. Eğitim-İş Sendikamızın hukuk bürosu yargısal süreci yürütecek ve takip edecek. Toplumun büyük bir kesiminden yoğun bir destek aldım. Çok teşekkür ediyorum. Türk yargısının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum. Türk Yargısı böyle bir karar vermez ise biz bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar elbette taşıyacağız” diye aktardı.