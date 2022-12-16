https://sputniknews.com.tr/20221216/marmara-denizi-musilaj-oncesine-dondu-1064659090.html

Marmara Denizi müsilaj öncesine döndü

Marmara Denizi müsilaj öncesine döndü

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesince yapılan araştırmada, Marmara Denizi'nde bir dönem ortaya çıkan müsilajla balık, kabuklu ve diğer su ürünlerinde... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T12:50+0300

2022-12-16T12:50+0300

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marmara denizi

müsilaj

yaşam

balık

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde görevli bilim insanları, 'Marmara Denizi'nde Görülen Müsilajın Halk Sağlığı Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi' çalışmasını tamamladı.Fakültenin Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan yürütücülüğünde TÜBİTAK destekli yapılan çalışma kapsamında, 'Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğe' göre, İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Tekirdağ, Yalova, Bandırma ve İstanbul'dan örnekler alınarak incelendi.Erkan, geçen sene mayıs ayında Marmara Denizi'nde tarihindeki en yoğun ve en büyük müsilaj vakası olarak değerlendirilen müsilajın arka planını, balıkçıların daha önceki aylarda yaşadığı şikayetlerinden bildiklerini söyledi.Bahar aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle müsilaj yoğunluğunun arttığını belirten Erkan, şöyle konuştu:TÜBİTAK'ın bu dönemde müsilajla ilgili özel bir fon açtığını ifade eden Erkan, kendilerinin de Marmara Denizi'nden avlanan su ürünlerinin tüketiminde müsilajın halk sağlığı bakımından olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi anlamında projeye başladıklarını anlattı.Prof. Dr. Erkan, müsilajın balıkçılık verimini nasıl ve ne kadar etkilediğini, avlanan deniz ürünlerinin gıda güvenliği bakımından durumunu bilmediklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda Marmara Denizi'nde balıkçılığa izin verilen 7 farklı bölgeden dil, karides, midye, hamsi ve istavrit almak üzere bu türlerde 8 ay boyunca mikrobiyolojik, ve kimyasal analizler yaptık" ifadelerini kullandı.'Müsilaj, Omega-3 içeriğinde de düşüşe neden olmuştu'Araştırmanın temel amacının müsilaj görülen Marmara Denizi'nden avlanan bu türlerin tüketilmesinin halk sağlığına etkilerini incelemek olduğunun altını çizen Erkan, araştırmanın başında tüm örneklerde insanda gıda zehirlenmesi ve hastalık etkeni olan bakterilerin yükü ile çeşitliliğinin yüksek olduğunu gördüklerini ifade etti.Erkan, balıkçılık sezonu açıldıktan hemen sonra özellikle su sıcaklığının yüksek olduğu eylül, ekim ve kasımda patojen yükünün ve çeşitliliğinin de yüksekliğine dikkati çekti.Su sıcaklığında düşüşle beraber patojen yükünün ve çeşitliliğinin azaldığını gözlemlediklerini aktaran Erkan, şöyle devam etti:Erkan, toplanan örneklerde canlıların enzim faaliyetlerini incelediklerinde insan gıdası olarak tüketilen bu canlılarda müsilajın önemli bir stres yarattığını tespit ettiklerini kaydetti.Canlıların savunma mekanizmaları ile sindirim enzimlerinin olumsuz etkilendiğini, buna bağlı olarak canlıların besin alamadığını ve et veriminin düştüğünün gözlendiğini vurgulayan Erkan, "Marmara Denizi'nde bir dönem ortaya çıkan müsilajla artan mikrobiyolojik yükün, müsilajdan önceki değerlere döndüğünü belirledik" dedi.'Müsilajlı sudan çıkan balığın tüketilmesi zararlı' gibi durum söz konusu değil'Marmara Denizi'nin çıkan ekonomik türler ve besleyiciliği bakımından Türkiye'nin en önemli ikinci verimli denizi olduğunu anlatan Erkan, buradan avlanan çok değerli gıda kaynağının kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.Erkan, denizlerin korunması ve bununla ilgili tüm önlemlerin alınması gerektiğini dile getirerek, "Müsilaj eylem planında ne gerçekleştirilecekse bunların yapılması gerekiyor. Bunun yanında gıda güvenliğinin temel ilkelerini halkımıza öğretmemiz gerekiyor. Mutlaka temiz ve hijyenik koşullarda satış yapan bir balıkçınız olsun. Mümkün olduğunca mutfak hijyenine riayet eden ortamlarda, kalite ve gıda güvenlik sertifikalarına sahip satış ve tüketim noktalarında bu ürünleri tüketmeye özen gösterin" diye konuştu.Yapılan çalışmalara göre "Müsilajlı sudan çıkan balığın tüketilmesi zararlıdır" gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çeken Erkan, gıdanın güvenli unsurlarda tüketilmesi, avdan çatala gelene kadarki süreçte her türlü hijyenin uygulandığı güvenlik sisteminin kurulması gerektiğine değindi.Gıda güvenliği sisteminin olduğu satış ve tüketim yerlerinde müsilajlı sudan avlanan balıklar ile bu ürünlerin tüketilmesinde sakınca bulunmadığını aktaran Erkan, "Mikrobiyal tehlike dışında müsilajın görülmesinden itibaren yapılan bir yıllık incelemede Marmara Denizi’nden avlanan balıkçılığa izin verilen bölgelerden alınan dil balığı, karides, midye, hamsi ve istavrit örneklerinde tüm sezon boyunca cıva, kurşun, kadmiyum gibi toksik metal değerleri Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği limit değerleri içinde bulunmuştur" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221023/izmir-sahillerini-deniz-marulu-kapladi-su-yesile-burundu-musilajdan-cok-farki-yok-1062621807.html

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