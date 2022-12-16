https://sputniknews.com.tr/20221216/macaristan-ukraynanin-ab-uyeligine-destek-verdi-1064681105.html
‘Macaristan, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek verdi’
‘Macaristan, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek verdi’
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi meselelerden sorumlu danışmanı Balazs Orban, ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne bir an önce katılmasına destek... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:56+0300
2022-12-16T20:56+0300
2022-12-16T20:56+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
viktor orban
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Bloomberg’in aktardığına göre Balazs Orban, “Ukrayna’nın en kısa sürede Avrupa Birliği’ne katılmasını umuyoruz. Üye ülkeler bu süreci hızlandırması için komisyona baskı yapmalı” ifadesini kullandı.Macaristan’ın Ukrayna’nın AB üyeliği için harcadığı çabalara destek verdiğini belirten danışman, diğer yandan Ukrayna yönetiminin Macaristan’ı, Avrupa Birliği içinde Rusya’nın çıkarlarını savunduğu iddiasıyla eleştirdiğini anımsatarak, “Macaristan’ın Rusya duruşu, bağlantı fikrine dayanıyor. Bu yüzden birbirimizden uzaklaşmamalıyız” dedi.Balazs Orban, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne katılımına da destek verdiklerini söyledi.
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macaristan, ukrayna, viktor orban
macaristan, ukrayna, viktor orban
‘Macaristan, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek verdi’
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın siyasi meselelerden sorumlu danışmanı Balazs Orban, ülkesinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne bir an önce katılmasına destek verdiğini, aynı zamanda Rusya ile bağlarını kaybetme niyetinde olmadığını belirtti.
Bloomberg’in aktardığına göre Balazs Orban, “Ukrayna’nın en kısa sürede Avrupa Birliği’ne katılmasını umuyoruz. Üye ülkeler bu süreci hızlandırması için komisyona baskı yapmalı” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın Ukrayna’nın AB üyeliği için harcadığı çabalara destek verdiğini belirten danışman, diğer yandan Ukrayna yönetiminin Macaristan’ı, Avrupa Birliği içinde Rusya’nın çıkarlarını savunduğu iddiasıyla eleştirdiğini anımsatarak, “Macaristan’ın Rusya duruşu, bağlantı fikrine dayanıyor. Bu yüzden birbirimizden uzaklaşmamalıyız” dedi.
Balazs Orban, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne katılımına da destek verdiklerini söyledi.