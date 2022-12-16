https://sputniknews.com.tr/20221216/kopek-saldirisinda-sac-derisi-koptu-1064666193.html

Köpek saldırısında saç derisi koptu

Köpek saldırısında saç derisi koptu

Gaziantep'te sahipsiz bir köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuğun saç derisi koptu. Kopan deri, ameliyatla çocuğun başına dikildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:43+0300

2022-12-16T14:43+0300

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yaşam

gaziantep

köpek

çocuk

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Gaziantep'te, okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan Arslan yaralandı.Olay, 14 Aralık'ta, Nurdağı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Anaokulu öğrencisi Nihatcan Arslan, okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saç derisi kopan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Nihatcan, annesi İlknur ve babası Erdal Arslan tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Nihatcan, daha sonra Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edildi.Buz kalıplarına konularak hastaneye getirilen saç derisi de 4 saat süren başarılı operasyonla Nihatcan'ın başına dikildi. Nihatcan'ın tedavisinin 3-4 gün daha sürmesi bekleniyor.'Toplatılmasını istiyoruz'Olayı anlatan baba Erdal Arslan, "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğun durumu iyi. Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor" dedi.Nihatcan’ın amcası Erol Arslan ise sokakta bağrışma sesini duyup çıktıklarını ve yeğenini kurtardıklarını belirterek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220908/bingolde-cobana-ayi-saldirdi-kopekler-gelmeseydi-olebilirdim-1060947426.html

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gaziantep, köpek, çocuk