https://sputniknews.com.tr/20221216/kirim-bm-uzmanlarini-kabul-etmeye-hazir-1064677775.html

Kırım, BM uzmanlarını kabul etmeye hazır

Kırım, BM uzmanlarını kabul etmeye hazır

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Vladimir Konstantinov, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına, bölgedeki durumu... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T18:51+0300

2022-12-16T18:51+0300

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BM Genel Kurulu, Ukrayna’nın sunduğu, Kırım’da işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerini kınayan tasarıyı kabul etti. Tasarıya 82 ülke ‘evet’ derken, 80 ülke çekimser oy kullandı ve 13 ülke de karşı çıktı. Tasarıya ‘hayır’ oyu kullanan ülkeler: Rusya, Belarus, Zimbabve, İran, Çin, Kuzey Kore, Küba, Mali, Nikaragua, Suriye, Sudan, Eritre ve Etiyopya.Konstantinov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kötü şöhretli ‘BM uzmanları’ Kırım halkının haklarını köşeden izliyor. Bu meseleyle ilgili durumu başkalarının sözlerinden değil, doğrudan yerel halktan öğrenebilmeleri için bölgemize girmelerine her zaman izin vermeye hazırdık. Ancak bunu başkalarının sözlerinden yapmayı uygun görüyorlar. Muhtemelen böyle daha az vicdan azabı çekiyorlar” diye yazdı.Tasarıyı BM Genel Kurulu’na sunan Ukrayna’nın 'barışçıl şehirleri bombaladığını, binlerce vatandaşını ölüme gönderdiğini, ifade özgürlüğünü ayaklar altına alarak cezaevlerinde yüzlerce siyasi mahkumu çürüttüğünü' kaydeden Konstantinov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çürümüş rejimin temsilcilerinden başka, Kırım’daki insan haklarına ilişkin tasarıyı başka kim hazırlayabilirdi ki? Tek kelimeyle, bir zamanlar otorite sahibi olan kuruluş adına yayınlanan bir belge daha çöp kutusuna atılabilir. Bu belgenin hiçbir anlamı ve güvenilirlikle hiçbir bağlantısı yok”Konstantinov, tasarıyı destekleyen ülkelere üzüldüğünü, çünkü bu ülkelerin vatandaşlarının Kırımlıların kullandığı fırsatları hayal bile edemediğini vurguladı.

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