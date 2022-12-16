https://sputniknews.com.tr/20221216/istanbulda-74-suriyeli-vatandaslik-almak-isterken-dolandirildi-1064664744.html

İstanbul'da 74 Suriyeli, vatandaşlık almak isterken dolandırıldı

İstanbul'da 74 Suriyeli, vatandaşlık almak isterken dolandırıldı

İstanbul'da vatandaşlık ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:12+0300

2022-12-16T14:12+0300

2022-12-16T14:12+0300

suriyeli

istanbul

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064664581_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_d2952026c1927c8acad2fe64eb9d13d2.jpg

İstanbul'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, iddiaya göre dolandırıcıların hedefi oldu.Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed, Suriyeli Seraj Al Den Sabsabi ve M.Yamen Al Nakdaly'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yaptı.Evrakları sahte olduğu için tutuklandılarAljoaidi ile ortağı Alsaed, şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine verdi. Ancak iki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklandı.Aljoaidi ile Alsaed, evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıktı.35 bin dolar verdiAracı oldukları kişilere paralarını iade etmek için otomobilini satışa çıkaran Aljoaidi ve Alsaed, kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için polise başvurdu.Aljoaidi ve Alsaed, banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı Avcılar Polis Merkezi'ne teslim etti.

https://sputniknews.com.tr/20190118/istanbul-sahte-konsolosluk-binasi-acip-vatandaslik-sattilar-1037164576.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriyeli, istanbul, dolandırıcılık