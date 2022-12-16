https://sputniknews.com.tr/20221216/istanbulda-74-suriyeli-vatandaslik-almak-isterken-dolandirildi-1064664744.html
İstanbul'da 74 Suriyeli, vatandaşlık almak isterken dolandırıldı
İstanbul'da 74 Suriyeli, vatandaşlık almak isterken dolandırıldı
İstanbul'da vatandaşlık ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:12+0300
2022-12-16T14:12+0300
2022-12-16T14:12+0300
suriyeli
istanbul
dolandırıcılık
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İstanbul'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, iddiaya göre dolandırıcıların hedefi oldu.Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed, Suriyeli Seraj Al Den Sabsabi ve M.Yamen Al Nakdaly'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yaptı.Evrakları sahte olduğu için tutuklandılarAljoaidi ile ortağı Alsaed, şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine verdi. Ancak iki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklandı.Aljoaidi ile Alsaed, evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıktı.35 bin dolar verdiAracı oldukları kişilere paralarını iade etmek için otomobilini satışa çıkaran Aljoaidi ve Alsaed, kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için polise başvurdu.Aljoaidi ve Alsaed, banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı Avcılar Polis Merkezi'ne teslim etti.
https://sputniknews.com.tr/20190118/istanbul-sahte-konsolosluk-binasi-acip-vatandaslik-sattilar-1037164576.html
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suriyeli, istanbul, dolandırıcılık
suriyeli, istanbul, dolandırıcılık
İstanbul'da 74 Suriyeli, vatandaşlık almak isterken dolandırıldı
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İstanbul'da vatandaşlık ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla yakalanınca dolandırıldığını anladı.
İstanbul'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, iddiaya göre dolandırıcıların hedefi oldu.
Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed, Suriyeli Seraj Al Den Sabsabi ve M.Yamen Al Nakdaly'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yaptı.
Evrakları sahte olduğu için tutuklandılar
Aljoaidi ile ortağı Alsaed, şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine verdi. Ancak iki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklandı.
Aljoaidi ile Alsaed, evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıktı.
35 bin dolar verdi
Aracı oldukları kişilere paralarını iade etmek için otomobilini satışa çıkaran Aljoaidi ve Alsaed, kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için polise başvurdu.
Aljoaidi ve Alsaed, banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı Avcılar Polis Merkezi'ne teslim etti.