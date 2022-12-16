https://sputniknews.com.tr/20221216/istanbul-leventte-avm-yangini-1064660956.html

İstanbul Levent'te AVM yangını

İstanbul Levent'te AVM yangını

İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

avm

yangın

istanbul

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İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan bir Metrocity AVM´de öğle saatlerinde yangın çıktı.Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi. Olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

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avm, yangın, istanbul