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İstanbul Levent'te AVM yangını
İstanbul Levent'te AVM yangını
İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
avm
yangın
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İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan bir Metrocity AVM´de öğle saatlerinde yangın çıktı.Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi. Olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
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avm, yangın, istanbul
avm, yangın, istanbul

İstanbul Levent'te AVM yangını

13:02 16.12.2022 (güncellendi: 13:48 16.12.2022)
© Fotoğrafİstanbul Levent'te AVM yangını
İstanbul Levent'te AVM yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Fotoğraf
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İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan bir Metrocity AVM´de öğle saatlerinde yangın çıktı.
Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi. Olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
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