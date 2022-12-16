https://sputniknews.com.tr/20221216/ispanyada-firtinada-metro-sular-altinda-kaldi-1064656846.html

İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı

İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı

İspanya’nın başkenti Madrid’de Efrain Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışlar metro istasyonlarını sular altında bıraktı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T11:10+0300

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dünya

ispanya

sel felaketi

metro

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İspanya’nın başkenti Madrid’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren Efrain Fırtınası'nın şiddetlenmesi sonucu dün metro istasyonları sular altında kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sel sularının istasyon merdivenlerinden şelale gibi aktığı ve istasyonlarda sel sularının neredeyse bel hizasına geldiği görüldü.Ülke genelinde 35 ilin sele karşı alarm durumuna geçtiği kaydedildi.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar, salı ve çarşamba günleri etkili olması beklenen muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağışlara karşı uyarılmıştı.Yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyede-hortum-ve-benzeri-firtinalarin-gorulme-sikligi-neden-artti-1064414320.html

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