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https://sputniknews.com.tr/20221216/ispanyada-firtinada-metro-sular-altinda-kaldi-1064656846.html
İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı
İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı
İspanya’nın başkenti Madrid’de Efrain Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışlar metro istasyonlarını sular altında bıraktı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T11:10+0300
2022-12-16T11:16+0300
dünya
ispanya
sel felaketi
metro
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İspanya’nın başkenti Madrid’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren Efrain Fırtınası'nın şiddetlenmesi sonucu dün metro istasyonları sular altında kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sel sularının istasyon merdivenlerinden şelale gibi aktığı ve istasyonlarda sel sularının neredeyse bel hizasına geldiği görüldü.Ülke genelinde 35 ilin sele karşı alarm durumuna geçtiği kaydedildi.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar, salı ve çarşamba günleri etkili olması beklenen muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağışlara karşı uyarılmıştı.Yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyede-hortum-ve-benzeri-firtinalarin-gorulme-sikligi-neden-artti-1064414320.html
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ispanya, sel felaketi, metro
ispanya, sel felaketi, metro

İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı

11:10 16.12.2022 (güncellendi: 11:16 16.12.2022)
© AFP 2022 / ANDER GILLENEAİspanya - sel
İspanya - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / ANDER GILLENEA
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İspanya’nın başkenti Madrid’de Efrain Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışlar metro istasyonlarını sular altında bıraktı.
İspanya’nın başkenti Madrid’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.
Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren Efrain Fırtınası'nın şiddetlenmesi sonucu dün metro istasyonları sular altında kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sel sularının istasyon merdivenlerinden şelale gibi aktığı ve istasyonlarda sel sularının neredeyse bel hizasına geldiği görüldü.
Ülke genelinde 35 ilin sele karşı alarm durumuna geçtiği kaydedildi.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar, salı ve çarşamba günleri etkili olması beklenen muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağışlara karşı uyarılmıştı.
Yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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