https://sputniknews.com.tr/20221216/iskence-goren-6-yasindaki-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti--1064683368.html

İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eskişehir’de babaanne, hala ve amcalarının yaşadığı evde bakımsızlık ve kötü muamele gördüğü iddia edilen 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuktan 1’i hayatını... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T22:40+0300

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türkiye

işkence

çocuk

çocuk istismarı

kız çocuğu

ölü

akraba

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde babaanne, hala ve amcalarının yanında yaşayan 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğun bakımsız bırakıldığı ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Evde yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/6-yasindaki-cocuga-istismar-davasi-hkgye-2012-yilinda-verilen-yas-tespit-raporu-ortaya-cikti-1064679675.html

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işkence, çocuk, çocuk istismarı, kız çocuğu, ölü, akraba