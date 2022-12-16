https://sputniknews.com.tr/20221216/iranli-afsin-kadirzadeh-6524-cm-boyuyla-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1064661700.html

İranlı Afşin Kadirzadeh, 65.24 cm boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İranlı Afşin Kadirzadeh, 65.24 cm boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İranlı 20 yaşındaki Afşin Kadirzade, 65.24 santimetre boyuyla dünyanın yaşayan en kısa boylu erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:07+0300

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dünya

iran

kısa

guinness

guinness rekorlar kitabı

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İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan şehrinin Duroftade köyünde yaşayan 20 yaşındaki İranlı Afşin Kadirzade’nin 65,24 santimetre boyuyla dünyanın yaşayan en kısa boylu erkek unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği aktarıldı. İran’dan alınarak Dubai’de bulunan Guinness Dünya Rekorları ofisine götürülen Kadirzade’nin 24 saat içerisinde toplam 3 kez boyunun ölçüldüğü ve böylelikle dünyanın yaşayan en kısa erkeği unvanını aldığı belirtildi. 700 gram olarak dünyaya gelen ve şu an tam 6.5 kilo ağırlığında olan Kadirzade’nin 2010 yıllında 70 santimetre boyuyla dünyanın yaşayan en kısa erkeği unvanına sahip olan Edward Nio Hernndez’den yaklaşık 7 santim daha kısa olduğu belirtildi.Fiziksel zayıflığı nedeniyle okula gidemeyen Kadirzade, dünyanın en kısa adamı olarak kazandığı yeni ününün, kendisinin yaşam masrafları, tedavi ve ilaçlarını almakta zorlanan ailesine yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Bir arkadaşının kendisine hediye ettiği cep aracılığıyla dünyayla bağlantı kurabildiğini ancak okuma yazma bilmediği için kullanmakta zorlandığını söyleyen Kadirzade, “Telefonun ağırlığı nedeniyle yanımda taşımakta zorlanıyorum ancak yine de idare ediyorum. Ayrıca Dünyanın en uzun adamının kim olduğunu biliyorum ve avucunun içine sığabilirim” dedi.Kadirzade, ”Adımın Guinness'e yazılmasından dolayı mutluyum ancak herkes gibi yaşamayı, özellikle de araba sahibi olup araba kullanabilmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.Edward Nio Hernndez 4 Eylül 2010’da 70 santimetre boyuyla dünyanın yaşayan en kısa erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na gitmişti.

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iran, kısa, guinness, guinness rekorlar kitabı