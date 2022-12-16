https://sputniknews.com.tr/20221216/imamoglundan-bakan-soyluya-savruladursun-kalan-3-5-ayinda-islerini-yapmaya-gayret-etsin-1064672160.html

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çöpleri bile toplayamıyorlar diye' bir beyanı olmuş. Çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T16:30+0300

2022-12-16T16:30+0300

2022-12-16T16:30+0300

politika

ekrem imamoğlu

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YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.Davanın savcısına ilişkin eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Sayın savcının vermiş olduğu dilekçede; mahkeme sürecinde daha mütalalar oluşmamışken bir USB üzerinden ortaya koyduğu mütaalasını bilgisayara aktarmasından tutunda bir sürü eksiği yanlışı olan insandan bahsediyoruz. Onun için bu saatten sonra kendisinden doğruyu beklemek, bu kadar yanlışı yapan hukuka zarar veren, bize Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur. İstanbul'a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım. Güzellikler, iyilikler milletimizle olsun. Adalet, herkese lazım. Çok enteresan bir durum ama bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor." dedi.İçişleri Bakanı Soylu'nun, dün akşam yaptığı, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererlerdi" açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, "Çöpleri bile toplayamıyorlar diye bir beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Sayın İçişleri Bakanı, çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun, biz işimize bakacağız. O da işlerini yapmaya gayret etsin kalan 3-5 ayında." diye konuştu.AK Parti ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" ifadelerine ilişkin ise İBB Başkanı İmamoğlu, "Ne için fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemişte olsa madem onları yaralayan bir tarafı var. Ne için bir yorum yapmıyorlar? Her iki siyasi partisinin içinden yorum yapan, beni arayan insanlar var. Laf edeceklerini yetkili kurumlardan ne düşündüklerini de söylesinler. " şeklinde cevap verdi.

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ekrem imamoğlu