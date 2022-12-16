https://sputniknews.com.tr/20221216/gumusel-ve-kadir-isteklinin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-sizlerin-verdigi-karari-bozacak-allah-var-1064656165.html

Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah var

Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah var

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları üzerine başlatılan... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T10:36+0300

2022-12-16T10:36+0300

2022-12-16T10:43+0300

türkiye

çocuklara yönelik cinsel istismar

ifade

cinsel istismar

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Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel'in 6 yaşındayken kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki İstekli ile dini nikahla 'evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.Kararın ardından polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktıBaba Gümüşel: Ben rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğimMahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.Kadir İstekli: Kendim teslim oldumKadir İstekli'nin ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum" diye konuştuğu kaydedildi.Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul'da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221215/6-yasindaki-kiza-cinsel-istismar-iddialarina-iliskin-baba-yusuf-ziya-gumusel-gozaltina-alindi-1064609500.html

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çocuklara yönelik cinsel istismar, ifade, cinsel istismar