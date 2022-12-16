https://sputniknews.com.tr/20221216/gulben-ergenden-gamze-ercele-pek-cok-unlu-isme-ortulu-reklam-cezasi--1064663607.html

Gülben Ergen'den Gamze Erçel'e pek çok ünlü isme örtülü reklam cezası

Gülben Ergen'den Gamze Erçel'e pek çok ünlü isme örtülü reklam cezası

Sosyal medyada 'örtülü reklam' yapan kişilere, Reklam Kurulu tarafından ceza verildi. Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel 155 bin 712 lira cezaya çarptırıldı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:58+0300

2022-12-16T13:58+0300

2022-12-16T13:58+0300

yaşam

rekabet kurulu

ticaret bakanlığı

sosyal medya

ceza

reklam

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, reklam yaptığı fark edilen ancak reklam veya işbirliği ibaresi bulundurmayan paylaşım yapan kişilere ceza verdi.Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından 7 Temmuz'da yapılan üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.Bu hareket ile markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak suretiyle örtülü reklam yapıldığını tespit eden kurul, Gamze Erçel'e 155 bin 712 lira ceza kesti.Kurul, Gülben Ergen'e ait olan 'gulben123' isimli Instagram hesabı üzerinden 7 Temmuz'da yapılan cilt bakım ürünü tanıtımında da tüketicilerin reklam konusunda bilgilendirilmediğini, böylece markanın örtülü reklamının yapıldığını belirledi. Ergen'e, anılan reklamları durdurma cezası verildi.Kuruldan ceza alan diğer isimler ise Nisa Bölükbaşı ve Sedef Kasabalı oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220719/sanal-markete-ceza-siparisi-iptal-edip-zam-yapmislar-1058863508.html

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rekabet kurulu, ticaret bakanlığı, sosyal medya, ceza, reklam