https://sputniknews.com.tr/20221216/gatilov-biyolojik-silahlar-sozlesmesinin-degerinin-kucumsenmesi-kabul-edilemez-1064684145.html
Gatilov: Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin değerinin küçümsenmesi kabul edilemez
Gatilov: Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin değerinin küçümsenmesi kabul edilemez
Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin (BWC) değerinin küçümsenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:55+0300
2022-12-16T22:55+0300
2022-12-16T22:55+0300
dünya
bm
biyolojik silah
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102047/99/1020479936_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_5ed0efe19cfaa7f54b816c41da0f24b7.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Sputnik’e demecinde, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne (BWC) ilişkin yasal bağlayıcılığı olan bir protokol kabul edilmese bile, bu antlaşmanın değerinin küçümsenemeyeceğini söyledi.Gatilov, “Böyle bir araç olmasa bile (yasal olarak bağlayıcı bir protokolün kabulü), Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin değeri küçümsenemez. BWC’nin varlığı, tüm ülkeler için ciddi bir caydırıcı araçtır, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunur ve silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanlarında daha ileri adımlar için gerekli temeli sağlar” dedi.Etkili bir denetleme mekanizması ile yasal bağlayıcılığı olan protokolün kabul edilmesinin, sözleşme rejiminin güçlendirilmesinde ciddi bir atılım olacağına vurgu yapan Gatilov, “Bu, BWC üye devletleri arasındaki güvenin artmasına büyük ölçüde katkıda bulunacak ve tamamen ortadan kaldırmazsa bile, Ukrayna'da ortaya çıkanlar gibi ihlal olasılığını ciddi bir şekilde azaltacaktır” ifadelerini kullandı.Biyolojik Silahlar Sözleşmesinin Cenevre'deki Dokuzuncu Gözden Geçirme Konferansı 16 Aralık 2022'de sona erecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102047/99/1020479936_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f586da2e92c563a6ec9c3e9cb32c7db3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, biyolojik silah, nükleer
bm, biyolojik silah, nükleer
Gatilov: Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin değerinin küçümsenmesi kabul edilemez
Abone ol
Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin (BWC) değerinin küçümsenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Sputnik’e demecinde, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne (BWC) ilişkin yasal bağlayıcılığı olan bir protokol kabul edilmese bile, bu antlaşmanın değerinin küçümsenemeyeceğini söyledi.
Gatilov, “Böyle bir araç olmasa bile (yasal olarak bağlayıcı bir protokolün kabulü), Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin değeri küçümsenemez. BWC’nin varlığı, tüm ülkeler için ciddi bir caydırıcı araçtır, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunur ve silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanlarında daha ileri adımlar için gerekli temeli sağlar” dedi.
Etkili bir denetleme mekanizması ile yasal bağlayıcılığı olan protokolün kabul edilmesinin, sözleşme rejiminin güçlendirilmesinde ciddi bir atılım olacağına vurgu yapan Gatilov, “Bu, BWC üye devletleri arasındaki güvenin artmasına büyük ölçüde katkıda bulunacak ve tamamen ortadan kaldırmazsa bile, Ukrayna'da ortaya çıkanlar gibi ihlal olasılığını ciddi bir şekilde azaltacaktır” ifadelerini kullandı.
Biyolojik Silahlar Sözleşmesinin Cenevre'deki Dokuzuncu Gözden Geçirme Konferansı 16 Aralık 2022'de sona erecek.