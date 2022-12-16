https://sputniknews.com.tr/20221216/fransada-bir-apartmanda-cikan-yanginda-5i-cocuk-10-kisi-oldu-1064664420.html
Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:09+0300
2022-12-16T14:09+0300
2022-12-16T14:09+0300
dünya
fransa
yangın
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.
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fransa, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
fransa, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
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Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.