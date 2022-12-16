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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/euro-bolgesinde-enflasyon-kasimda-cift-hanede-kaldi-1064666336.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda çift hanede kaldı
Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda çift hanede kaldı
Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde 10.1 seviyesinde belirlendi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:43+0300
2022-12-16T14:43+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
euro bölgesi
avrupa
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10.6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.1 olarak ölçüldü.Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, kasım ayı enflasyonu yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Euro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0.1 geriledi.AB'de de ekimde 11.5 olan enflasyon kasımda yüzde 11.1 oldu.Enflasyon, geçen yılın kasım ayında euro Bölgesi'nde yüzde 4.9, AB'de ise yüzde 5.2 seviyesindeydi.Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 3.82'si enerji, yüzde 2.84'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.76'sı hizmetler ve yüzde 1.63'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.Enflasyon, kasım ayında Macaristan'da yüzde 23.1, Letonya'da yüzde 21.7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21.4, Çekya'da yüzde 17.2, Polonya'da yüzde 16.1, Slovakya'da yüzde 15.1, Romanya'da yüzde 14.6, Bulgaristan'da yüzde 14.3, Hırvatistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 12.6, Almanya ve Hollanda'da yüzde 11.3, Avusturya'da yüzde 11.2, Slovenya'da yüzde 10.8, Belçika'da yüzde 10.5, Portekiz'de yüzde 10.2 İsveç'te 10.1, Danimarka'da yüzde 9.7, Finlandiya'da yüzde 9.1, İrlanda'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs'ta yüzde 8.1, Lüksemburg'da yüzde 7.3, Malta'da yüzde 7.2, Fransa'da yüzde 7.1 ve İspanya'da yüzde 6.7 seviyesinde belirlendi.Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221216/avrupa-merkez-bankasindan-faizde-onemli-olcude-artisa-devam-mesaji-1064651297.html
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enflasyon, euro bölgesi, avrupa
enflasyon, euro bölgesi, avrupa

Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda çift hanede kaldı

14:43 16.12.2022
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde 10.1 seviyesinde belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10.6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.1 olarak ölçüldü.
Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, kasım ayı enflasyonu yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Euro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.
Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0.1 geriledi.
AB'de de ekimde 11.5 olan enflasyon kasımda yüzde 11.1 oldu.
Enflasyon, geçen yılın kasım ayında euro Bölgesi'nde yüzde 4.9, AB'de ise yüzde 5.2 seviyesindeydi.
Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 3.82'si enerji, yüzde 2.84'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.76'sı hizmetler ve yüzde 1.63'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.
Enflasyon, kasım ayında Macaristan'da yüzde 23.1, Letonya'da yüzde 21.7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21.4, Çekya'da yüzde 17.2, Polonya'da yüzde 16.1, Slovakya'da yüzde 15.1, Romanya'da yüzde 14.6, Bulgaristan'da yüzde 14.3, Hırvatistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 12.6, Almanya ve Hollanda'da yüzde 11.3, Avusturya'da yüzde 11.2, Slovenya'da yüzde 10.8, Belçika'da yüzde 10.5, Portekiz'de yüzde 10.2 İsveç'te 10.1, Danimarka'da yüzde 9.7, Finlandiya'da yüzde 9.1, İrlanda'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs'ta yüzde 8.1, Lüksemburg'da yüzde 7.3, Malta'da yüzde 7.2, Fransa'da yüzde 7.1 ve İspanya'da yüzde 6.7 seviyesinde belirlendi.
Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
EKONOMİ
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faizde önemli ölçüde artışa devam' mesajı
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