https://sputniknews.com.tr/20221216/euro-bolgesinde-enflasyon-kasimda-cift-hanede-kaldi-1064666336.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda çift hanede kaldı

Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda çift hanede kaldı

Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde 10.1 seviyesinde belirlendi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:43+0300

2022-12-16T14:43+0300

2022-12-16T14:43+0300

avrupa'da enerji krizi

enflasyon

euro bölgesi

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/01/1049441270_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_442274ecfab7343924fdf9354557f5ea.jpg

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10.6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.1 olarak ölçüldü.Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, kasım ayı enflasyonu yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Euro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0.1 geriledi.AB'de de ekimde 11.5 olan enflasyon kasımda yüzde 11.1 oldu.Enflasyon, geçen yılın kasım ayında euro Bölgesi'nde yüzde 4.9, AB'de ise yüzde 5.2 seviyesindeydi.Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 3.82'si enerji, yüzde 2.84'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.76'sı hizmetler ve yüzde 1.63'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.Enflasyon, kasım ayında Macaristan'da yüzde 23.1, Letonya'da yüzde 21.7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21.4, Çekya'da yüzde 17.2, Polonya'da yüzde 16.1, Slovakya'da yüzde 15.1, Romanya'da yüzde 14.6, Bulgaristan'da yüzde 14.3, Hırvatistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 12.6, Almanya ve Hollanda'da yüzde 11.3, Avusturya'da yüzde 11.2, Slovenya'da yüzde 10.8, Belçika'da yüzde 10.5, Portekiz'de yüzde 10.2 İsveç'te 10.1, Danimarka'da yüzde 9.7, Finlandiya'da yüzde 9.1, İrlanda'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs'ta yüzde 8.1, Lüksemburg'da yüzde 7.3, Malta'da yüzde 7.2, Fransa'da yüzde 7.1 ve İspanya'da yüzde 6.7 seviyesinde belirlendi.Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221216/avrupa-merkez-bankasindan-faizde-onemli-olcude-artisa-devam-mesaji-1064651297.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, euro bölgesi, avrupa