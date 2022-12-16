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https://sputniknews.com.tr/20221216/erdogan-silivri-avrupadaki-en-buyuk-gaz-depolama-tesisi-haline-geldi-1064669200.html
Erdoğan: Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi
Erdoğan: Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi" dedi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:23+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
doğalgaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisi kapasite artış töreninde konuşuyor:Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, doğalgaz
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, doğalgaz

Erdoğan: Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi

15:23 16.12.2022 (güncellendi: 15:33 16.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisi kapasite artış töreninde konuşuyor:
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi.
Günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimiz en yoğun tüketimin olduğu dönemde bile ihtiyacın dörtte birini karşılayacak kapasiteye sahiptir. Tuz Gölü'ndeki çalışma tamamlandığında orada da benzer oranlara ulaşacağız.
Türkmenistan'da başarılı bir zirve gerçekleştirdik.
Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir.
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