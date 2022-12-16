Erdoğan: Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi

Günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimiz en yoğun tüketimin olduğu dönemde bile ihtiyacın dörtte birini karşılayacak kapasiteye sahiptir. Tuz Gölü'ndeki çalışma tamamlandığında orada da benzer oranlara ulaşacağız.